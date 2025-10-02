Inicio de semana 5 NFL: 49ers lesionados vencen a Rams en OT

Este jueves, en el inicio de la Semana 5 de la NFL, unos San Francisco 49ers plagados de lesiones vencieron a Los Angeles Rams 26-23 con un gol de campo de Eddy Piñeiro.

Ya durante el juego, Mac Jones lanzó para 342 yardas y dos touchdowns por los 49ers, quienes ganaron en prórroga después de un frenético cuarto periodo que incluyó un gol de campo de 59 yardas de Piñeiro, que desempató el duelo con 2:52 restantes.

Después llegó un balón suelto de Williams frente a la zona prometida y un gol de campo de 48 yardas de Joshua Karty que volvió a igualar el marcador por los Rams (3-2) con dos segundos por jugar.

Los Rams entregaron el balón a San Francisco para comenzar el tiempo extra, y Jones avanzó para preparar el tercer gol de campo de Piñeiro con 5:51 restantes.

Ya con el ovoide, Los Rams avanzaron por el emparrillado, y enfrentando una cuarta y uno en la yarda 11 de San Francisco, Sean McVay decidió arriesgarse, pero no le funcionó a la ofensiva de Los Ángeles, pues Marques Sigle y Deommodore Lenoir frenaron a Williams, con lo que los 49ers sellaron su victoria.

