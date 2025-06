Inter derrota al Urawa Reds sobre la hora y elimina a los nipones

El Mundial de Clubes volvió a regalar momentos épicos, pues durante gran parte del compromiso, el Urawa Reds tuvo contra las cuerdas al Inter de Milán, que sintió la presión de no poder anotar.

Como clásico encuentro de David vs. Goliath, los Diamonds se cuidaron muchos las espaldas y le cedieron totalmente la iniciativa a los italianos, que se cansaron de crear oportunidades.

Para sorpresa de todos, Urawa abrió el marcador apenas al minuto 10, gracias a una buena escapada por banda que terminó en una clásica "diagonal matona" que Ryoma Watanabe remató a primer poste y venció a Yann Sommer.

Después de eso el encuentro se volcó para un solo lado, pues el equipo japonés apostó por defender a capa y espada la ventaja, pese a que todavía quedaba un mundo de competencia.

El dominio abrumador del Inter no le pesó a la defensa asiática, que mantuvo el orden durante todo el encuentro, cerrando espacios y cortando juego de todas formas posibles.

Tuvo que llegar un error en la zaga al marcar a Lautaro Martínez, quien remató un centro con una especie de chilena que sorprendió a todos y empató los cartones.

Sabiendo que su pase a la siguiente ronda pendía de un hilo, los de Cristian Chivu fueron con todo a buscar el gol que les diera tranquilidad, este llegó en el tiempo adicional de la mano de Valentín Carboni, quien sacó un remate implacable al borde del área y festejó con todo el tanto que tiene a los "Nerazzurri" con un pie en Octavos de Final.

El último encuentro de la Fase de Grupos para ambos será el miércoles 25 de junio a las 19:00 horas; Inter se enfrentará a River Plate, mientras que Urawa se despedirá de la justa frente al Monterrey, pues ya no tiene chances de avanzar a la siguiente fase.

