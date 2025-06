Inter Miami y Al Ahly aburren sin goles en el inicio del Mundial

Después de meses de espera, el Mundial de Clubes ya comenzó, desafortunadamente el encuentro inaugural entre el Inter Miami de Lionel Messi y el Al Alhly quedó muchísimo a deber, pues terminó en un empate sin goles.

El primer tiempo fue totalmente para el cuadro egipcio, que anuló a las "Garzas", cuadro que dependía totalmente de lo que pudieran hacer la dupla de Messi y Luis Suárez, quien no salió en su mejor noche.

First big save save from Ustiari 🧤 Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/l7xMLba1co

El que sí salió en su mejor noche fue Oscar Ustari, arquero del Miami que salvó su arco en múltiples ocasiones y hasta se llevó el premio al mejor jugador del encuentro.

Ya en el complemento, el Inter recompuso el rumbo y por momento llegó a "pelotear" a Mohamed El-Shenawy, quien también fue clave para rescatar un punto.

Fuera de ciertos intentos comandados por Lionel Messi, la realidad es que los dos salieron con muy poca idea y conforme pasó el tiempo fueron más precavidos para evitar una derrota que se paga cara en este tipo de torneos.

Así, ambos firmaron un empate que dejó con mal sabor de boca a los aficionados que lograron una buena entrada en el estadio Hard Rock de Miami.

51' Another big chance for Inter Miami gets blocked 🧤



What a night it has been for the goalkeepers 👏



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/MkcDG5vb4J