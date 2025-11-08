Cerrar X
Irlanda pide a la UEFA vetar a Israel de competiciones de fútbol

La federación de fútbol de Irlanda votó este sábado para presentar una moción a la UEFA para prohibir a Israel participar en competiciones

  • 08
  • Noviembre
    2025

La federación de fútbol de Irlanda votó este sábado para presentar una moción a la UEFA para prohibir a Israel participar en competiciones organizadas por el organismo rector europeo.

La moción, propuesta por el club irlandés Bohemians, requería el apoyo del 50% de los delegados de la federación y fue aprobada con una clara mayoría, según un comunicado de la Asociación de Fútbol de Irlanda.

Se mencionaron dos presuntas violaciones de los estatutos de la UEFA por parte de la Asociación de Fútbol de Israel. La primera es "organizar clubes en territorios palestinos ocupados sin el consentimiento de la Federación Palestina de Fútbol" y la segunda es "el supuesto incumplimiento de la IFA de aplicar una política efectiva contra el racismo".

El comité ejecutivo de la UEFA se reunirá los tres de diciembre en Nyon.

Israel completará su campaña de clasificación para la Copa del Mundo con un partido contra Moldavia el 16 de noviembre. El equipo es tercero en su grupo y no puede terminar primero para clasificarse automáticamente al torneo del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México, ni siquiera segundo para entrar en los playoffs.

Los aviones de la UEFA para votar sobre la suspensión de Israel de la competición europea debido al conflicto de dos años en Gaza se pausaron el mes pasado tras una propuesta de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En su comunicado, la FAI también afirmó que "instará a la UEFA a publicar criterios transparentes para la suspensión o exclusión de asociaciones miembros para garantizar un trato igualitario a todos los miembros".


