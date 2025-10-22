Isaac del Toro competirá en el Nacional de Ciclismo 2025

El UAE Team Emirates-XRG confirmó que el ciclista mexicano Isaac del Toro participará en el Campeonato Nacional de Ciclismo 2025, que se llevará a cabo en Ensenada, Baja California, su ciudad natal.

El atleta competirá en la contrarreloj individual masculina Elite el jueves 23 de octubre y en la carrera de ruta individual masculina Elite el sábado 25, según informó su equipo en un comunicado oficial.

We’re not done just yet… and neither is Torito! We are delighted to announce that @ISAACDELTOROx1 will contest the Mexican National Championships this week 🇲🇽



Hosted in Isaac’s home city of Ensenada, Isaac will compete in both the ITT and Road Race 🐂



Vamos, Torito! #WeAreUAE pic.twitter.com/qXscBUQzZo — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 22, 2025

“Correr el campeonato mexicano en mi ciudad natal este fin de semana es realmente especial para mí, es la manera perfecta de cerrar la temporada, rodeado de mi familia, amigos y la afición que me ha apoyado desde el principio”, expresó Del Toro.

El ciclista añadió que buscará cerrar el año “con broche de oro” y que espera que “toda la comunidad ciclista mexicana pueda involucrarse y disfrutar de este fin de semana celebrando el ciclismo”.

Cabe recordar que en mayo pasado, el bajacaliforniano se convirtió en el primer mexicano en subir al podio del Giro de Italia, además de ser el ciclista más joven en portar durante 10 días consecutivos la maglia rosa desde Fausto Coppi en 1940.

Durante 2025, Del Toro sumó 16 victorias, incluidas la Milán-Torino y el Giro dell’Emilia, y actualmente ocupa el tercer lugar del ranking mundial UCI, solo detrás de Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard.

El Campeonato Nacional de Ciclismo 2025 será organizado por la Unión Ciclista de México, con apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Por su parte, el UAE Team Emirates-XRG señaló que, aunque la temporada europea concluyó la semana pasada, la cita en Ensenada se celebra “en circunstancias excepcionales”, extendiendo la campaña una semana más para cerrar el año en suelo mexicano.

