Cerrar X
isaac_del_toro_ensenada_4e959a0f3f
Deportes

Isaac del Toro competirá en el Nacional de Ciclismo 2025

El ciclista mexicano del UAE Team Emirates-XRG participará en la contrarreloj y en la prueba de ruta del Campeonato Nacional 2025, en Ensenada, Baja California

  • 22
  • Octubre
    2025

El UAE Team Emirates-XRG confirmó que el ciclista mexicano Isaac del Toro participará en el Campeonato Nacional de Ciclismo 2025, que se llevará a cabo en Ensenada, Baja California, su ciudad natal.

El atleta competirá en la contrarreloj individual masculina Elite el jueves 23 de octubre y en la carrera de ruta individual masculina Elite el sábado 25, según informó su equipo en un comunicado oficial.

“Correr el campeonato mexicano en mi ciudad natal este fin de semana es realmente especial para mí, es la manera perfecta de cerrar la temporada, rodeado de mi familia, amigos y la afición que me ha apoyado desde el principio”, expresó Del Toro.

El ciclista añadió que buscará cerrar el año “con broche de oro” y que espera que “toda la comunidad ciclista mexicana pueda involucrarse y disfrutar de este fin de semana celebrando el ciclismo”.

Cabe recordar que en mayo pasado, el bajacaliforniano se convirtió en el primer mexicano en subir al podio del Giro de Italia, además de ser el ciclista más joven en portar durante 10 días consecutivos la maglia rosa desde Fausto Coppi en 1940.

Durante 2025, Del Toro sumó 16 victorias, incluidas la Milán-Torino y el Giro dell’Emilia, y actualmente ocupa el tercer lugar del ranking mundial UCI, solo detrás de Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard.

El Campeonato Nacional de Ciclismo 2025 será organizado por la Unión Ciclista de México, con apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Por su parte, el UAE Team Emirates-XRG señaló que, aunque la temporada europea concluyó la semana pasada, la cita en Ensenada se celebra “en circunstancias excepcionales”, extendiendo la campaña una semana más para cerrar el año en suelo mexicano.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

93adfedd_d1bc_416c_a641_dd54f9f1ee88_f285ec7ff6
Niños de Ciudad Victoria triunfan en torneo nacional de Fut 5
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_10_19_T120248_252_c60b277851
Más de 200 toneladas de ayuda zarparán desde BCS
publicidad

Últimas Noticias

huachicol_fiscal_8ae869425a
Investiga FGR empresarios de EUA por red de huachicol fiscal
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T084513_150_b860cf335a
Wall Street abre en verde; Dow Jones sube un 0,07 %
EH_DOS_FOTOS_2025_10_23_T084056_088_338cfa0406
Niega notario invadir propiedad; asegura tener papeles 'en regla'
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×