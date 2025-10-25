Cerrar X
Deportes

Isaac del Toro conquista el Nacional de Ruta en Ensenada

Isaac del Toro ganó en solitario la prueba de ruta del Campeonato Nacional en Ensenada, logrando su segundo título y cerrando una temporada histórica

  • 25
  • Octubre
    2025

Isaac del Toro volvió a brillar en casa. Tras coronarse el jueves en la contrarreloj, el pedalista mexicano logró este sábado su segundo triunfo al imponerse en solitario en la prueba de ruta del Campeonato Nacional, realizado en Ensenada.

El tercer mejor ciclista del mundo cruzó la meta sin exigirse al máximo, acompañado por el apoyo de cientos de aficionados que ondeaban banderas tricolores. Al conseguir el bicampeonato, el joven de 21 años levantó los brazos en señal de triunfo y celebró con su familia.

Durante la competencia, Del Toro se separó del grupo junto a Edgar Cadena, Eder Frayre y Gerardo Ulloa, pero a seis kilómetros de la meta se fugó para asegurar la victoria. Frayre finalizó en segundo lugar.

El ensenadense cerró así una temporada sobresaliente, con 18 victorias, incluido su histórico subcampeonato en el Giro de Italia.

“Espero inspirar a las nuevas generaciones; es un sueño correr en casa”, declaró.

El Campeonato Nacional regresó tras cuatro años de ausencia, luego de que la Unión Ciclista Internacional levantara la suspensión sobre México y se conformara la nueva Unión Ciclista Mexicana (UCIMEX). “Este campeonato es un parteaguas”, destacó Ulloa.


