Isaac del Toro ratifica su gran momento en el Trofeo Matteotti

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) confirmó su excelente momento al conquistar la  edición número 77 del Trofeo Matteotti

Del Toro, quien esta semana ya había ganado el GP Industria, el Giro de la Toscana y la Copa Sabatini, se impuso en 4 de las 5 clásicas italianas del calendario, sumando su victoria número 16 como profesional y el triunfo 84 del UAE Team Emirates en la temporada.

En esta ocasión, el mexicano destacó con su velocidad en el sprint final, liderando el grupo cabecero para superar al portugués Rui Costa (EF Education-EasyPost) y al español Pau Miquel (Kern Pharma) en la meta de Pescara.

Con este logro, Del Toro se convierte en el primer mexicano en ganar esta prestigiosa prueba, relevando en el palmarés al venezolano Orluis Aular (Movistar).


