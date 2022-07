Isaac Leal, emocionado y agradecido

El torero regio partirá plaza el viernes en la Monumental Monterrey en el concurso de ganaderías; boletos a la ventas en superboletos.com.

Con las emociones a flor de piel se manifestó en entrevista exclusiva, para los lectores de El Horizonte, el diestro regio Isaac Leal, previo a su compromiso del viernes a las 20:30 horas en la Monumental Monterrey "Lorenzo Garza", donde partirá plaza al lado de los "leones" del redondel: Arturo Saldívar y Sergio Flores, y en la que dijo que -a pesar del peso taurino de sus alternantes- saldrá a "hacer lo suyo" con los toros que le toquen lidiar en el concurso de ganaderías.

"Me siento ansioso y esperando que sea viernes, estoy emocionado y además agradecido con la empresa por habernos tomado en cuenta y colocaronos en este importante cartel y concurso de ganaderías, donde el público podrá disfrutar de tres expresiones distintas de hacer el toreo y seis encastes diferentes con lo mejor de lo mejor que hay en las dehesas que están anunciadas para la corrida", mencionó el espada.

Con toda una vida dedicada al toreo, el diestro regiomontano -con 13 años de ejercicio profesional como matador de toros- se dijo estar preparado y con muchas ganas para ofrecerle al público regio una gran noche de toros.

"El cartel está redondo, mis compañeros son unas ´fieras´ en el redondel y pues las seis ganaderías anunciadas para este concurso, han escrito una gran parte de la historia del toreo en México", indicó el diestro.

"Me da mucho gusto poder participar en esta corrida y conocer estos encastes, a excepción de La Playa y El Vergel que son de aquí, y como torero nos hemos hecho gracias a su apoyo y respaldo y los conozco muy bien, pero San Diego de los Padres, Zacatepec, Puerta Grande y Julio Delgado, que para mí son ´nuevos´ porque no los he toreado, tienen junto con La Playa y El Vergel una gran historia que en su momento ayudaron a encumbrar a grande figuras del toreo de nuestro país", comentó el coleta y profesionista en mercadotecnia.

"Imagínate la ilusión que me cargo con todas estas ganaderías históricas y cada uno de los toros que habremos de lidiar, han sido seleccionados por sus criadores para representar sus dehesas en este importantísimo concurso", refirió el espada alternativado el 26 octubre del 2008 de manos del maestro guadalupense Eloy Cavazos y el rejoneador potosino Gastón Santos en Uriangato, Guanajuato.

El diestro, que lleva más de 30 años en el mundo del toro, se enseñó a torear desde pequeño a los cinco años, comenzando a actuar en festivales como niño torero a los nueve años, a los 14 debutó como novillero y a los 20 se hizo matador de toros, profesión que ha tenido que intercalar primero con sus estudios y ahora con el trabajo por la falta de oportunidades para ocuparse de lleno al toro.

"Pero nunca bajamos la guardia y cuando se nos requiere siempre estamos dispuestos y con muchas ganas de salir a triunfar", abundó el coleta.

"Quizás en algún momento me podría ver falto de rodaje porque el toro es el que ´te pone´ y te da ´las tablas´, pero lo que nunca me puede faltar es la disposición y el deseo de salir a triunfar y más en esta corrida tan importante frente a mis paisanos y al lado de estos grandes toreros que son el matador Arturo Saldívar y el matador Sergio Flores", finalizó el diestro.