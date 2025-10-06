Cerrar X
Israel Premier Tech cambiará de nombre e imagen

Israel Premier Tech confirmó que cambiará de nombre, alejándose de su identidad nacional, informó este lunes el equipo de ciclismo.

La decisión se produce menos de dos semanas después de que el equipo fuera excluido de una carrera en Italia por preocupaciones sobre protestas pro-palestinas, y menos de un mes después de que la Vuelta a España fuera repetidamente interrumpida por protestas contra Israel Premier Tech.

"Con un compromiso firme con nuestros ciclistas, personales y socios valiosos, se ha tomado la decisión de renombrar y reestructurar el equipo, alejándose de su actual identidad israelí", afirmó el equipo en un comunicado en su sitio web. "En el deporte, el progreso a menudo requiere sacrificios, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo".

Se indicó que el copropietario Sylvan Adams, un multimillonario israelí-canadiense, "ha decidido retirarse de su participación diaria y ya no hablará en nombre del equipo, enfocándose en su papel como Presidente del Congreso Judío Mundial, Israel".

"Si bien un nuevo capítulo nos espera, uno que se revelará pronto, el equipo se mantendrá fiel a su promesa fundacional: desarrollar talento ciclista de todo el mundo", expresó el equipo.

Premier Tech es una empresa multinacional con sede en Quebec, Canadá. Ya había mostrado su intención de reestructurarse tras las protestas generalizadas contra el equipo.

Los organizadores de la carrera Giro dell'Emilia excluyeron a Israel Premier Tech debido a posibles interrupciones si el equipo participaba. Durante la Vuelta a España, varias etapas fueron interrumpidas, algunas acortadas y otras interrumpidas.


