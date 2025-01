Jabrill Peppers, de los Patriots, niega acusaciones de agresión

El safety de los Patriots de Nueva Inglaterra, Jabrill Peppers, concluyó su testimonio este viernes en su juicio por asalto y agresión y negó haber estrangulado o empujado a su acusadora.

Peppers, quien subió al estrado por primera vez el jueves, ha estado en juicio esta semana por cargos de asalto y agresión con un arma peligrosa. Una mujer testificó el jueves que Peppers la agarró del cuello, la golpeó contra la pared y la empujó escaleras abajo después de que otro hombre llamara varias veces a su celular mientras estaban en la cama.

Junto con su testimonio, los fiscales mostraron varios videos del incidente, en los cuales se puede ver a Peppers pidiendo repetidamente a la mujer desnuda que abandonara su casa en Braintree, Massachusetts. La mujer dijo que Peppers la filmó y se burló de ella, mientras intentaba recoger sus pertenencias y marcharse después del presunto asalto.

El informe policial del incidente de octubre respalda el testimonio de la mujer. La policía dijo que ella se negó a ir a un hospital y fue tratada en la casa por sus heridas.

“Él me agarró del cuello y me golpeó contra la pared”, dijo la mujer, que se veía consternada por momentos. “Mis pies no tocaban la pared y él me sostenía contra ella”.

Durante el contrainterrogatorio del jueves, el abogado de Peppers, Marc Brofsky, cuestionó el relato de la mujer y la gravedad de sus heridas. También señaló la demanda civil de 9,5 millones de dólares que la mujer ha presentado contra Peppers, alegando que ella “buscaba dinero”.

Peppers se perdió siete partidos desde que fue incluido en la lista de exentos del comisionado el 9 de octubre tras el incidente.

Los Patriots firmaron una extensión de contrato este verano con Peppers, un safety en su tercera temporada con el equipo. Peppers fue originalmente seleccionado por Cleveland en 2017 y pasó dos temporadas con los Browns antes de jugar para Giants de Nueva York por tres años. Su contrato actual con los Patriots se extiende hasta 2027.

