Deportes

Javier Aguirre, nominado al premio The Best de la FIFA

El técnico mexicano Javier Aguirre fue postulado al galardón de Mejor Entrenador del Año por la FIFA tras ganar la Nations League y la Copa Oro

  • 06
  • Noviembre
    2025

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, fue nominado al premio The Best FIFA Football Awards en la categoría Mejor Director Técnico del Año, tras una temporada brillante al frente del Tri.

Aguirre comparte la lista con figuras como Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Roberto Martínez y Arne Slot, quienes también fueron distinguidos por sus logros durante la campaña 2024-2025.

G5FrMbTXEAAcJMZ.png

México conquista la Nations League y la Copa Oro

El reconocimiento llega luego de un año dorado para el futbol mexicano: bajo la dirección del ‘Vasco’, la Selección conquistó la Nations League y la Copa Oro, venciendo a Estados Unidos en ambas finales.

Estos triunfos colocaron a México entre las 10 mejores selecciones del ranking FIFA, impulsando la candidatura del técnico nacional entre los estrategas más destacados del mundo.

Votación abierta hasta el 28 de noviembre

Los aficionados ya pueden emitir su voto en FIFA.com, además de entrenadores, capitanes de selecciones nacionales y periodistas especializados.

La votación estará abierta del 6 al 28 de noviembre, y los resultados se anunciarán en la gala de los premios The Best, que celebrará su décima edición.

Entre los nominados figuran Luis Enrique, campeón de la Champions League con el PSG; Hansi Flick, triple ganador con el Barcelona; y Mikel Arteta, quien llevó al Arsenal a semifinales europeas después de 16 años.

El italiano Enzo Maresca destaca por coronarse campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea, mientras que Roberto Martínez brilló con Portugal en la UEFA Nations League.

Por otra parte, cabe señalar que de ganar, Javier Aguirre se convertiría en el primer técnico mexicano en obtener el premio The Best de la FIFA,


Comentarios

