Javier Tebas lamenta el nivel competitivo del futbol argentino

Javier Tebas, presidente de LaLiga española, expresó que siente “pena” por el nivel competitivo del futbol argentino durante su participación en la convención "Olé Summit Argentina 2025", celebrada en Buenos Aires.

Durante su participación, el directivo señaló que un país con tanta pasión y afición “no tiene el rendimiento para convertirse en una potencia mundial en clubes”.

Tebas lamentó que las figuras de la selección campeona del mundo jueguen mayoritariamente en Europa y no en su liga local, lo que, a su juicio, refleja que “las cosas no se están haciendo bien”. Afirmó que el torneo argentino debería estar entre los “seis o siete primeros del mundo”.

Actualmente, la Liga Profesional del Futbol Argentino cuenta con 30 equipos divididos en dos zonas de quince y torneos Apertura y Clausura, con los mejores 16 avanzando a la fase eliminatoria. Para Tebas, la estructura y gestión del campeonato necesitan una revisión profunda.

El dirigente español destacó que la entrada de fondos de inversión en LaLiga ayudó a modernizar la infraestructura y recomendó a los clubes argentinos seguir ese modelo para lograr sostenibilidad económica. “Los fondos no buscan propiedad, sino una parte de las ganancias”, señaló.

Los comentarios de Javier Tebas se produjeron un día después de que Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, defendiera el nivel del futbol local y rechazara críticas por errores arbitrales.

Además, este mismo jueves, Tapia sorprendió al declarar campeón anual a Rosario Central por su acumulado de puntos, un título inédito que abrió más debate en torno a la organización del futbol argentino.

Comentarios