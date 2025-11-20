Cerrar X
deportes_javier_tebas_3c9a18e210
Deportes

Javier Tebas lamenta el nivel competitivo del futbol argentino

El presidente de LaLiga dijo sentir 'pena' por el rendimiento del torneo argentino y aseguró que debería estar entre las mejores ligas del mundo

  • 20
  • Noviembre
    2025

Javier Tebas, presidente de LaLiga española, expresó que siente “pena” por el nivel competitivo del futbol argentino durante su participación en la convención "Olé Summit Argentina 2025", celebrada en Buenos Aires.

Durante su participación, el directivo señaló que un país con tanta pasión y afición “no tiene el rendimiento para convertirse en una potencia mundial en clubes”.

Tebas lamentó que las figuras de la selección campeona del mundo jueguen mayoritariamente en Europa y no en su liga local, lo que, a su juicio, refleja que “las cosas no se están haciendo bien”. Afirmó que el torneo argentino debería estar entre los “seis o siete primeros del mundo”.

Actualmente, la Liga Profesional del Futbol Argentino cuenta con 30 equipos divididos en dos zonas de quince y torneos Apertura y Clausura, con los mejores 16 avanzando a la fase eliminatoria. Para Tebas, la estructura y gestión del campeonato necesitan una revisión profunda.

El dirigente español destacó que la entrada de fondos de inversión en LaLiga ayudó a modernizar la infraestructura y recomendó a los clubes argentinos seguir ese modelo para lograr sostenibilidad económica. “Los fondos no buscan propiedad, sino una parte de las ganancias”, señaló.

Los comentarios de Javier Tebas se produjeron un día después de que Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, defendiera el nivel del futbol local y rechazara críticas por errores arbitrales.

Además, este mismo jueves, Tapia sorprendió al declarar campeón anual a Rosario Central por su acumulado de puntos, un título inédito que abrió más debate en torno a la organización del futbol argentino.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_57171a9b6c
Trump elogia a Mamdani en su encuentro en la Casa Blanca
trump_ucrania_70fb391e14
Trump da ultimátum a Ucrania para aceptar plan de paz
eua_rusia_ucrania_31917c9f92
Negocian EUA y Rusia plan de paz; exigen concesiones a Ucrania
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_57171a9b6c
Trump elogia a Mamdani en su encuentro en la Casa Blanca
EH_UNA_FOTO_2025_11_21_T155335_713_e895ffea75
Capturan a Isidro "P", exdirigente del PRI en EdoMex por peculado
b1ae0f80_b039_43a7_930a_8f0b1e8fca5b_a6dc3dcd79
Manuel Guerra encabeza desfile por la Revolución en García
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
publicidad
×