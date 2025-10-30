Jesús Enrique Colombo… ¡de Venezuela a Monterrey!

Este domingo, la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’ abrirá nuevamente sus puertas para vivir una tarde que promete estar plagada de arte y emoción con el debut en esta plaza del matador venezolano Jesús Enrique Colombo, uno de los jóvenes toreros más completos del escalafón actual, quien a sus 28 años de edad llega a México con la ilusión de conquistar a la exigente afición regiomontana y que toreará al lado de los triunfadores de la actual temporada, el hidrocálido Juan Pablo Sánchez y el huracán de Morelia, Isaac Fonseca, quienes despacharán un imponente y fino encierro de la ganadería de San Fernando.

Colombo, nacido en San Cristóbal, Táchira, Venezuela, es un torero hecho a pulso, formado desde niño entre capotes y muletas bajo la influencia de su padre, también torero. A muy corta edad emigró a España, donde ingresó en la Escuela de Tauromaquia ‘Marcial Lalanda’ de Madrid. Allí comenzó una carrera meteórica que lo llevó a destacar en los principales cosos europeos, coronándose líder del escalafón de novilleros en 2017 gracias a su valor, temple y entrega.

Ese mismo año tomó la alternativa en Lima, Perú, de manos de Sebastián Castella y ante el testimonio de Ginés Marín, marcando el inicio de una etapa de madurez y proyección internacional.

Desde entonces, Colombo ha demostrado ser un torero de raza, con una técnica pulida y una expresión vibrante, capaz de conectar con el tendido desde que abre los brazos con el capote. Su toreo se distingue por la variedad con la capa, la quietud en la muleta y un temerario dominio con las banderillas, donde imprime su sello personal. No por nada, es considerado una de las figuras jóvenes más prometedoras de la tauromaquia americana.

En su presentación ante el público regio, Jesús Enrique Colombo compartirá cartel con el experimentado diestro aguascalentense Juan Pablo Sánchez, torero de finura, profundidad y harto temple en sus muletazos, quien reaparece en Monterrey tras cortar un rabo en la pasada corrida de las tradiciones y con el michoacano Isaac Fonseca, una de las cartas fuertes de la nueva generación de toreros mexicanos que llega con paso firme, muy ilusionado y con hambre de más triunfo luego de cortarle el rabo a uno de sus enemigos en la corrida celebrada en Ciudad Juárez hace un par de semanas.

El encierro para esta sensacional corrida será de la ganadería mexiquense de San Fernando, dehesa con gran tradición y prestigio, que ha enviado a Monterrey un lote bien presentado de procedencia española, con la casta y el trapío que exige la afición norteña.

La cita está marcada para este domingo en punto de las 16:30 horas, y promete ser una de esas tardes que quedan en la memoria con tres conceptos diferentes, tres generaciones distintas de toreros, pero con un sólo objetivo, emocionar al público regiomontano y escribir una nueva página en la historia de la Monumental ‘Lorenzo Garza’.

Por tanto, este domingo en la Monumental, se vivirá el arte y la verdad del toreo con el debut de Jesús Enrique Colombo, la solidez de Juan Pablo Sánchez y la juventud arrolladora de Isaac Fonseca. Un cartelazo con todos los ingredientes para ser recordada como una de las más completas de la actual temporada regia.

Los boletos para esta sensacional corrida se pueden adquirir a través de la plataforma 24/7 de Superboletos.com y en las taquillas de la plaza.

