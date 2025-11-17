Cerrar X
deportes_21k_nl_837a7b681d
José Luis Santana y Natali Mendoza dominan el 21K Nuevo León

Con tiempos de 1:03:51 y 1:12:51 respectivamente, los ganadores se llevaron $60 mil pesos cada uno en la 23.ª edición del medio maratón

  • 17
  • Noviembre
    2025

Cumpliendo con todos los pronósticos los corredores José Luis Santana Marín con marca de 1:03:51  y Natalí Naomi Mendoza Murguía (1:12:51) se  proclamaron como los mejores corredores de la 23a. Edición del 21K Nuevo León celebrado lla mañana de este domingo por las principales avenidas de la ciudad de Monterrey.

Fue en punto de las 7:00 horas cuando, luego de la ceremonia cívica solemne encabezada por la banda de guerra y escolta de Protección Civil, y del disparo de salida a cargo del subcampeón mundial de impulso de bala, Uziel Muñoz, cuando el gran contingente integrado por 4012 competidores, cifra proporcionada por el comité organizador, cuando el gran contingente tomó por asalto la avenida Zaragoza hasta su retorno en la avenida Zuazua y dio inicio el medio maratón más rápido del país.

Tomando la delantera desde el inicio, el mexicano Santana Marín peleó palmo a palmo con sus más cercanos perseguidores, el chileno Hugo Edgardo Catrileo, segundo lugar en el evento con 1:04:02; de Ayrton Danielk Ledezma Fuentes, tercero en arribar a la meta con 1:14:14; y del sudafricano Eliud Kipkorir Kosgei, quien con tiempo 1:04:41 alcanzó la cuarta posición.

Mientras que en la rama femenil Natali Naomi Mendoza Murguía conquistó de punta a punta el primer lugar de la competencia, cronometrando un tiempo de 1:12:51, superando a las corredoras Adela Honorato Domínguez (1:13.19), Marla Elena Valtierra (1:14:42) y a Isabel Guadalupe Oropeza Vázquez, quien con su 1:14:54 ocupó el cuarto sitio.

Cabe mencionar que los ganadores de la edición 23.ª edición del 21K Nuevo León fueron también los ganadores del año 2024 en sus respectivas ramas.

Al término del evento, ambos ganadores se hicieron merecedores de una bolsa de 60 mil pesos cada uno, de una bolsa general para la totalidad de todos los ganadores de 500 mil pesos que otorgó el comité organizador encabezado por la Asociación de Atletismo de Nuevo León.


