Juan Antonio Adame, torero regio, dice adiós

El famoso ‘Bala’ se despide de los ruedos en una corrida que se celebrará este viernes a las 20:30 horas en la plaza Monumental Monterrey.

Con un nudo en la garganta y otro en el corazón, se dejó sentir el matador de toros regiomontano Juan Antonio Adame “El Bala” durante su mensaje a toda la afición, ofrecido el día de ayer durante su convivencia con los medios de comunicación y donde se dijo agradecido con la vida, con Dios y con el público por haber podido disfrutar a plenitud de su profesión, a la cual esta noche será “la última y nos vamos” y dirá adiós en la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’ a lado de la primera figura del toreo mundial, Andrés Roca Rey y el lagunero Arturo Gilio, quienes lidiarán un precioso encierro de la ganadería de Bernaldo de Quirós.

“Gracias por estar aquí, me queda solamente darles las gracias por todo el cariño y todo lo que han hecho en mi persona, la trayectoria de Juan Antonio Adame la pueden calificar como algo muy digno y sé que pude haber toreado muchas más corridas, pero la verdad es que no me gustaba ir a sitios donde no valía la pena porque no me iba a sentir a gusto”, dijo emocionado el diestro.

“Al final se dice fácil, son 20 años y me voy con la frente en alto, con dignidad… pero sobre todo con el cariño de la gente que me impulsa en este momento para cerrar el círculo de mi carrera, y este adiós no lo veo como una despedida porque respeto mucho las carreras del figuras del toreo y ellos sí se ganaron una despedida; en mi corazón quería cerrar el libro y que la carrera de matador se quedara en casa con la frente en alto y disfrutar el momento que, desde que se anunció este adiós, lo he estado haciendo”, aseguró el espada.

“En mi cabeza hay de todo, cosas bonitas, cosas tristes, el hubiera no existe, pero me voy contento con lo que pude lograr porque al final no puedo decir que fueron 1,000 corridas como el caso de las figuras del toreo, pero las corridas que fueron las pude disfrutar mucho, pude torear en todas las plazas importantes de todo México, al lado de las figuras del toreo y triunfar con ellos, eso es para mi muy bonito”, mencionó el coleta.

“Se me vienen recueros muy bonitos de mi infancia, de mi padre desde niño en todas las plazas, no sólo en esta… y no me queda más que expresar mi agradecimiento por todo el apoyo, todo el cariño y toda la exigencia que siempre tuvieron hacia mí porque eso me hizo crecer como persona y madurar como torero, y eso lo agradezco mucho, de corazón… y primero Dios espero que les pueda regalar una noche bonita que podamos disfrutar todos para entonces sí poder decir adiós felizmente”, concluyo el espada visiblemente emocionado.

Antes de su intervención, su amigo y periodista ‘Paco’ Tijerina platicó parte de la trayectoria del diestro, de la misma forma que el presidente de la Peña Taurina El Toreo, José Narciso Candelaria Villarreal, agradeció al diestro la honestidad, valor y deseos de superación mostrados siempre a lo largo de su carrera, en tanto que Don Antonio Quiroga Escamilla, juez de plaza, se manifestó triste “por el adiós del mejor torero regiomontano” en estos momentos y del que deseo surja mañana un “rey mago” como el que surgió con ‘El Pana’, que lo haga reconsiderar su posición.

Por su parte, Aldo Hernández se manifestó emocionado por testificar el gran cariño que ha mostrado la afición regiomontana por torero de la tierra, mismo que se ha visto reflejado en las taquillas del coso y en Superboletos.com, donde la venta de localidades lleva un muy buen ritmo, que pronostican una entrada digna del adiós del torero.