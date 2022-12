Juan Fernando, emocionado de volver a Cadereyta

El torero regiomontano estará este domingo a las 16:30 horas junto a Andy Cartagena y José Mauricio.

Luego de un día agotador pero muy enriquecedor al tentar 17 machos y cuatro hembras en la ganadería de La Playa, el “ciclón regiomontano” Juan Fernando se manifestó muy emocionado de cerrar con broche de oro su temporada 2022 el domingo en la plaza de toros de Cadereyta donde alternará con la primera figura del toreo ecuestre, Andy Cartagena y el diestro capitalino y triunfador de esta plaza, José Mauricio, quienes lidiarán un precioso y bien presentado encierro de la ganadería de De la Mora, que promedió 540 kilos en los lomos.



“Me siento muy contento, muy emocionado y muy ansioso de poder estar ya en patio de cuadrillas para poder disfrutar una magnífica tarde de toros con el público regiomontano, que seguro hará una gran entrada en la plaza de toros de Cadereyta para admirar el arte ecuestre de una de las principales figuras del toreo a caballo como lo es Andy Cartagena, el arte y la pureza del toreo de otro triunfador de esta plaza como lo es este gran torero que es José Mauricio y mi menda, que ahí la llevamos, ‘picando piedra’ para abrirnos paso en esta difícil pero hermosa profesión que es el toreo”, indicó el espada.



El diestro quien este año tuvo poca actividad en las plazas de toros, mas no en tentaderos, lienzos y ganaderías, aseguró cerrar la temporada 2022 con la ilusión que la siguiente temporada sea mucho mejor.



“Ha sido un año de picar piedra y de tocar puertas, toreamos pocos festejos oficiales por decirlo así, pero toreamos muchos festivales y tentaderos donde cada vez nos hemos sentido mejor, con mayor confianza y adquiriendo mayor conocimiento para poderle a los toros que nos salgan por toriles”, señaló el diestro.



“Este año tocamos pelo en Monterrey y Guadalajara en festivales en estas plazas muy importantes, en Tijuana en corrida, no tuvimos suerte con el ganado tan difícil que nos toco, además, estuvimos en España toreando en ganaderías donde nos permeamos del torerismo y la seriedad con la que se lleva la profesión en aquellos lugares, entonces, no fue un año malo, sino al contrario, de conocimiento, de aprendizaje, de adquirir conocimiento que en esto del toro, es determinante para salir adelante”, apuntó.



El espada quien es apoyado por el maestro Eloy Cavazos y otras personalidades que creen en él como torero, señaló que para palear las dificultades propias por la escases de oportunidades, su mente esta equipada con hartas dosis de paciencia, “porque no nos queda de otra y tenemos que apechugar lo que nos salga por el toril del destino y aunque a veces es frustrante buscar la oportunidad que después de la pandemia se puso más escasa, tenemos mucha paciencia y sabemos esperar la oportunidad para que nos llamen a torear a donde sea”, reiteró el espada.



“Por ejemplo, este año no estuvimos en la Monumental Monterrey, pero yo sé que con el triunfo que obtendremos este domingo en Cadereyta al lado de estos dos grandes toreros, la “empresa” volverá a considerarnos para incluirnos la siguiente temporada, ese es mi deseo y el del público regiomontano que me ve en la calle y me pregunta que cuando toreamos en la “Monumental”, indicó el coleta.



Armonioso en su quehacer, el torero bautizado como “el ciclón regiomontano” por el diestro frances Juan Bautista, gusta del toreo serio, pulcro, con clase, con sentimiento, con hondura y profundidad en su expresión, partirá plaza en punto de las cuatro y treinta de la tarde del próximo domingo en la Plaza de toros Cadereyta para disputarse las palmas con la figura del toreo a caballo, Andy Cartagena y el diestro capitalino José Mauricio en la lidia de toros de la ganadería de De la Mora.