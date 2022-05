Judocas de UANL: a mantener hegemonía

Con la esperanza puesta en un equipo renovado, el representativo de la UANL de judo pretende conseguir su decimoséptimo Campeonato consecutivo.

Desde 2004 que el equipo Tigres de judo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) no baja del podio de primer lugar en la Universiada Nacional (UN) al cosechar 16 Campeonatos consecutivos.

Liderazgo que buscarán refrendar los judocas felinos los días viernes 13 y sábado 14 de este mes de mayo durante el arranque de la Universiada Nacional UACJ (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) 2022, en Ciudad Juárez, y abrir el medallero para la UANL.

Con todas las miradas puestas sobre los auriazules, Tigres llega como el rival a vencer en la disciplina de judo con un equipo renovado, informó Everardo García Montelongo, quien ha sido su entrenador desde 1990.

Durante el tiempo de pandemia y confinamiento surgieron nuevas generaciones de judocas, por lo que la mayoría del representativo de Tigres UANL estará haciendo su primera aparición de UN en Ciudad Juárez.

"Los muchachos están muy preparados. Hace algunos fines de semana estuvimos en el torneo preclasificatorio en Oaxtepec, donde nos vimos muy bien. Somos un equipo nuevo en un 90 por ciento, pues de 27 competidores solamente cinco repiten de la anterior generación", detalló García Montelongo.

En la rama femenil, Tigres judo clasificó a 15 mujeres, mientras que en varonil participarán con 12 integrantes en un equipo que, en apreciación de García Montelongo, tiene todo para llevarse los primeros lugares tanto en puntuación como en las pruebas libres y por equipo.

"Las expectativas en nosotros siempre son muy altas después de 16 años consecutivos ganando la Universiada. Nos exigimos y exigimos a los muchachos, a quienes les compartimos las experiencias de los anteriores torneos, así como se han compartido entrenamientos con extigres de judo", detalló el entrenador.

Una de las claves para que los felinos sean el rival más fuerte estriba en el amor que sus deportistas sienten por la institución y la camiseta de Tigres, destacó García Montelongo, además del seguimiento que la institución hace de sus deportistas.

"Estos muchachos vienen entrenando desde niños. Desde la secundaria los venimos observando y ya en preparatoria nos acercamos a ellos. Tratamos de crearles la cultura de lo que ellos pueden hacer profesionalmente", dijo.

Javier Padilla y Armando Molina forman junto a Everardo García Montelongo el equipo de entrenadores de Tigres judo, quienes inculcan en los estudiantes valores como el respeto, honorabilidad, ayuda mutua, trabajo en equipo y una cultura del desarrollo humano.

Alicia Sanmiguel Pérez ha practicado durante seis años la disciplina, lo que en la pasada Universiada le llevó a alzarse con dos oros y una plata, y Ciudad Juárez es la tierra prometida.

"Desde 2013 estoy en este deporte apasionante y de contacto, donde sobre el tatami se plasman diversas emociones. A mí me llamaban mucho la atención los derribes y que es un deporte de contacto.

"Me ha beneficiado mucho mentalmente porque para estar en este deporte tienes que ser muy fuerte mentalmente y porque en este deporte no siempre se gana, hay que superar las derrotas. Esto lo llevo hacia el ámbito de la vida, y me ha impulsado a no echarme para atrás", expresó la joven estudiante de la Facultad de Contaduría Pública y Administración.

Por su parte, Jeremy Yucristy Olivares Ramírez, estudiante de tercer semestre de la Facultad de Salud Pública y Nutrición, participará en su primera Universiada luego de haber competido en distintos eventos nacionales e internacionales como los Juegos Panamericanos Jr., donde obtuvo la medalla de bronce en judo.

"Durante la pandemia me mantuve activo. Donde yo pueda me pongo a entrenar. Me pongo a hacer físico cuando no se puede practicar judo.

"Me considero muy persistente, no desisto, no me rindo pese a las circunstancias. Trato de mantenerme para llegar a mi objetivo. Es bastante difícil compaginar el estudio y el deporte, moverme a la institución, busco acomodar mis tiempos de estudiante en la facultad", comentó el deportista.

Por su parte, Jorge Eduardo Pérez Rafful acaba de ingresar en agosto de 2021 a la Facultad de Contaduría Pública y Nutrición, y cuenta con una experiencia de 11 años practicando esta disciplina.

"Desde los ocho años estoy practicando judo y me ha brindado muchas facilidades y abierto puertas en otros lugares. El año pasado asistí a una gira panamericana en Perú y Ecuador, ganando el primer lugar en ambas. En los Juegos Panamericanos Juveniles obtuve el tercer lugar.

"Mi meta es ir a la Universiada, ganarla y poder asistir al Mundial Universitario. Confío en mi constancia y dedicación, y hacerle caso a mi entrenador", señaló Pérez Rafful. (Prensa de la UANL)

INDENTADO

¿Sabías que el judo es considerado el mejor deporte formativo por parte de la UNICEF? Es considerado uno de los cinco deportes más importantes para el Comité Olímpico Internacional debido a que dentro de él se inculcan los valores del respeto.

Entérate

Ellos son los judokas de la UANL que participarán en la Universidad Nacional 2022:

FEMENIL

44 KILOGRAMOS

Paola Michelle López Gutiérrez

Linda Griselda Vidal Noyola

48 KILOGRAMOS

Tania Elizabeth Hernández Hinojosa

Karina Yireh Reyna Rodríguez

52 KILOGRAMOS

Marlen Montserrat Hernández Fernández

Coral Lara Hernández

57 KILOGRAMOS

Esther Anilu Rodríguez Carmona

Gina Alexandra Rodríguez Navarro

63 KILOGRAMOS

Julieta Tonancitl Pérez Tavares

Valeria Isabel Ríos Olmedo

70 KILOGRAMOS

Fernanda Robledo Zavala

Lesie Paola Villarreal Sotelo

78 KILOGRAMOS

Seyma Cecilia Estrada Moreno

MÁS DE 78 KILOGRAMOS

Alicia Joana Sanmiguel Pérez

Ana Cecilia Banda Campos

—

VARONIL

55 KILOGRAMOS

Francisco Raúl Robles Zamorano

Jorge Mauricio Moreno Valdez

60 KILOGRAMOS

Jorge Alexander Aguilar Ruiz

66 KILOGRAMOS

Carlos Antonio Sagastegui Becerra

Nicolás Carrizales Gómez

73 KILOGRAMOS

Víctor Alejandro Ovalle Pantaleón

81 KILOGRAMOS

Jorge Eduardo Pérez Rafful

Mauricio Martínez Perea

90 KILOGRAMOS

Jeremy Yucristy Olivares Ramírez

100 KILOGRAMOS

David Eduardo González García

Jesús David Medina Pérez

MÁS DE 100 KILOGRAMOS

Amel Alejandro Godínez Ávila