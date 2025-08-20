Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_63ff732744
Deportes

Juez dicta prisión preventiva a Julio César Chávez Jr. en Sonora

Un juez federal en Sonora ordenó prisión preventiva contra Julio César Chávez Jr., acusado de vínculos con el crimen organizado y tráfico de armas

  • 20
  • Agosto
    2025

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. permanecerá en prisión preventiva por orden de un juez federal en Sonora, tras ser señalado por presuntos nexos con el crimen organizado y por acusaciones relacionadas con tráfico de armas y vínculos con el cártel de Sinaloa.

Dicha medida fue impuesta este miércoles por el juez de control Enrique Hernández, durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo.

La defensa de Chávez Jr. solicitó la ampliación del plazo constitucional para reunir pruebas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el próximo sábado a las 17:00 horas. Hasta entonces, el expugilista permanecerá bajo custodia en un penal de Sonora.

La prisión preventiva fue decretada para evitar riesgo de fuga y garantizar que no exista interferencia en las investigaciones.

Colaboración binacional en la detención

Cabe señalar que la detención del boxeador se logró gracias a un operativo conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos. Chávez Jr. había sido arrestado en Studio City, California, el pasado 2 de julio por agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), debido a una orden de aprehensión vigente en México.

Un mes después, el embajador estadounidense Ronald Johnson compartió en su cuenta de X una fotografía del momento en que el pugilista fue entregado a las autoridades mexicanas.

“Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones”, expresó el diplomático.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Chávez Jr. enfrenta señalamientos por tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos, además de presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, catalogado por el gobierno de Estados Unidos como organización terrorista extranjera.

Lo que sigue

La audiencia del sábado será decisiva: el juez determinará si Chávez Jr. queda vinculado a proceso o si recupera su libertad, mientras tanto continuará bajo prisión preventiva en Sonora, en espera de la resolución que definirá su futuro inmediato.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

leagues_cup_trofeo_c2306d883f
¡Fracaso! Liga MX, sin equipos en Semifinales de Leagues Cup 2025
AP_25233611896360_b70164bdd5
Alcaraz y Djokovic avistan su debut exigente en el US Open
jaquie_ovalle_tigres_femenil_d267cbfd73
Se despide 'La Maga' Ovalle de Tigres; se va al Orlando Pride
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T174020_640_0c586b9a5b
Impulsan programa de útiles a bajo costo en Coahuila
EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T173318_216_323c72ce48
Refuerzan operativo contra Uber y Didi en Tamaulipas
82fdf71f_2cab_4691_aa84_c3e595aab360_7534e9dc24
Piden escuela para formar maestros de Educación Física
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
publicidad
×