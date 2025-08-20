Juez dicta prisión preventiva a Julio César Chávez Jr. en Sonora

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. permanecerá en prisión preventiva por orden de un juez federal en Sonora, tras ser señalado por presuntos nexos con el crimen organizado y por acusaciones relacionadas con tráfico de armas y vínculos con el cártel de Sinaloa.

Dicha medida fue impuesta este miércoles por el juez de control Enrique Hernández, durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo.

La defensa de Chávez Jr. solicitó la ampliación del plazo constitucional para reunir pruebas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el próximo sábado a las 17:00 horas. Hasta entonces, el expugilista permanecerá bajo custodia en un penal de Sonora.

La prisión preventiva fue decretada para evitar riesgo de fuga y garantizar que no exista interferencia en las investigaciones.

Colaboración binacional en la detención

Cabe señalar que la detención del boxeador se logró gracias a un operativo conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos. Chávez Jr. había sido arrestado en Studio City, California, el pasado 2 de julio por agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), debido a una orden de aprehensión vigente en México.

Un mes después, el embajador estadounidense Ronald Johnson compartió en su cuenta de X una fotografía del momento en que el pugilista fue entregado a las autoridades mexicanas.

“Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones”, expresó el diplomático.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Chávez Jr. enfrenta señalamientos por tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos, además de presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, catalogado por el gobierno de Estados Unidos como organización terrorista extranjera.

Lo que sigue

La audiencia del sábado será decisiva: el juez determinará si Chávez Jr. queda vinculado a proceso o si recupera su libertad, mientras tanto continuará bajo prisión preventiva en Sonora, en espera de la resolución que definirá su futuro inmediato.

