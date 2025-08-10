Julia García conquista la Prequaly y estará en el Abierto GNP

Por segundo año consecutivo, Julia García demostró su calidad en la pista y se llevó el torneo de Prequaly del Abierto GNP, donde derrotó por 6-3 y 6-1 a Daniela Martínez en las instalaciones del Club Sonoma.

Ninguna de las dos se guardó nada, pues el primer juego se ganó luego de una batalla de 10 minutos, donde Martínez trabajó para sostener su servicio, el cual le daba ventaja, hasta que empezó a caer en errores de saque, lo que provocó dobles faltas.

Esta imprecisión fue bien aprovechada por garcía, quien se llevó cinco juegos consecutivos, para anotarse el primer set a la bolsa con pizarra de 6-3.

Para el segundo set, Julia, nacida en Michoacán, comenzó un tanto irregular y perdió el primer juego, sin embargo, nuevamente se enchufó y ganó seis juegos consecutivos, lo que le valió llevarse el set por 6-1 y concretar el triunfo.

Esta victoria le valió a la purépecha su pase al Abierto GNP y recibió un reconocimiento de manos de Alejandra Cárdenas, Directora General de HG Promotores y Olga de la Fuente, Directora de Operaciones.

Será este sábado 16 de agosto que comience el torneo de Clasificación, el cual constará de dos rondas para definir a las últimas participantes del cuadro principal para la 17ava edición del Abierto GNP.

