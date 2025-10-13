Julio César Chávez defiende a su hijo de acusaciones graves

Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano, salió en defensa de su hijo, Julio César Chávez Jr., ante los recientes señalamientos de narcotráfico que lo vinculan con el crimen organizado.

En una conferencia de prensa organizada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el “Gran Campeón” aseguró con firmeza: “Yo conozco a mi hijo y sé a lo que se ha dedicado toda la vida. Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel”.

Chávez padre señaló que los problemas de su hijo no se deben a la fama heredada, sino a las decisiones personales que ha tomado a lo largo de su vida. Recordó la reciente detención y deportación de Julio César Chávez Jr. de Estados Unidos, la cual está bajo investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“No es el costo de mi celebridad por lo que el Junior ha vivido de esta forma, sino el costo de mi hijo Julio”, afirmó.

Agregó que cada persona debe asumir las consecuencias de sus actos, tal como él lo hizo durante su batalla contra la adicción: “Pude salir de esa maldita enfermedad y ya pagué daños, pedí perdón a quien tenía que pedirlo”.

A pesar de la gravedad de los señalamientos en Estados Unidos, Chávez padre mantiene su confianza en la inocencia de su hijo: “Ser amigos no significa que mi hijo sea delincuente, un narcotraficante o que venda armas. Nada de eso. Confiamos que la verdad saldrá a la luz”, concluyó.

