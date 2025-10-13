Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T162101_499_4d650b9a18
Deportes

Julio César Chávez defiende a su hijo de acusaciones graves

Julio César Chávez salió en defensa de su hijo, Julio César Jr., ante los recientes señalamientos de narcotráfico que lo vinculan con el crimen organizado

  • 13
  • Octubre
    2025

Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano, salió en defensa de su hijo, Julio César Chávez Jr., ante los recientes señalamientos de narcotráfico que lo vinculan con el crimen organizado.

En una conferencia de prensa organizada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el “Gran Campeón” aseguró con firmeza: “Yo conozco a mi hijo y sé a lo que se ha dedicado toda la vida. Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel”.

Chávez padre señaló que los problemas de su hijo no se deben a la fama heredada, sino a las decisiones personales que ha tomado a lo largo de su vida. Recordó la reciente detención y deportación de Julio César Chávez Jr. de Estados Unidos, la cual está bajo investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“No es el costo de mi celebridad por lo que el Junior ha vivido de esta forma, sino el costo de mi hijo Julio”, afirmó.

Agregó que cada persona debe asumir las consecuencias de sus actos, tal como él lo hizo durante su batalla contra la adicción: “Pude salir de esa maldita enfermedad y ya pagué daños, pedí perdón a quien tenía que pedirlo”.

A pesar de la gravedad de los señalamientos en Estados Unidos, Chávez padre mantiene su confianza en la inocencia de su hijo: “Ser amigos no significa que mi hijo sea delincuente, un narcotraficante o que venda armas. Nada de eso. Confiamos que la verdad saldrá a la luz”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FALLECIMIENTO_51980a7d19
Muere D’Angelo, leyenda del neo soul, a los 51 años
EH_DOS_FOTOS_2025_10_10_T121449_229_1e5629cd9b
Suman 19 detenidos en operación contra narcotráfico en Brasil
Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_35_04_AM_3dd68375fa
Harfuch atribuye mejora en seguridad la operación directa con NL
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_37304879ff
Localizan restos óseos durante jornada de búsqueda en Reynosa
EH_UNA_FOTO_516d1294ff
Oficinas de Reynosa operan con normalidad tras paro en el SAT
EH_UNA_FOTO_2_d191f19e68
Reynosa se solidariza con damnificados en Veracruz
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×