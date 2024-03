Justifican en Tigres su derrota ante el Toluca

Tigres cayó ante el Toluca 2 por 1, a pesar de que se había puesto al frente en el marcador, con un tanto de Ozziel Herrera, los de la U no pudieron contra los Diablos Rojos.

Fue tras el final del partido que Miguel de Jesús Fuentes, auxiliar de Siboldi, encontró la explicación a la derrota analizando el primer tiempo, "Definitivamente es una realidad y no un pretexto, hay poco tiempo de trabajo. Sin embargo, planteamos un buen partido aquí en Toluca, creo que el primer tiempo ha sido muy bueno, tácticamente hemos eliminado, desde mi punto de vista a Toluca, estábamos haciendo daño y planteamos el partido así".

Pero tras tener ventaja, Córdova cometió un grave error al soltar artero codazo que le costó la roja, y el auxiliar dijo, "Vino una jugada desafortunada y ahí cambia todo, pero es una realidad que hay poco tiempo. Diego queda fuera por las cinco amarillas, pero es parte del torneo, del día a día, y vas encontrando dificultades que tenemos que ir sorteando por como pasen los partidos".

Después vinieron los goles del Toluca, primero con Alexis Vega, y más tarde con Volpi a través de la pena máxima, "El resultado es justo, Toluca al final aprovecha el hombre de más y nos supera en esa parte, once contra once estaba controlado totalmente, éramos superiores y eso te condiciona el mano a mano, en la altura es muy complicado llevar tanto juego así con uno menos".

Pero también hubo un supuesto codazo de Vega, y sobre esto dijo Fuentes que, "La expulsión fue o no, no la he visto, hay un VAR y hay que confiar en eso, no tenemos el acceso al VAR, una decisión tomada".

Tigres perdió, lo que les hace rezagarse en el torneo casero, pero ahora viene la continuación de la concachampions, "Hay que seguir dando rotación a jugadores, viajamos a Orlando, nuestro calendario ha tenido en este inicio de torneo la mayoría de los juegos afuera, no hay tiempo para trabajar, vamos a Orlando, regresamos a Monterrey, viajamos a México, la rotación es importante".





