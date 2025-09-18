Kairat Almaty rompe récord de distancia en su debut en Champions

La primera jornada de la Champions League 2025-26 quedará registrada por un hito que va más allá del fútbol: el debut del Kairat Almaty en la fase de grupos tras un viaje histórico de más de 7,000 kilómetros hasta Lisboa para medirse con el Sporting de Portugal.

Eliminación histórica al Celtic

El club kazajo alcanzó la élite del balompié europeo tras dejar en el camino al Celtic de Glasgow, imponiéndose en una emocionante tanda de penales.

Este triunfo les abrió las puertas a la máxima competición continental por primera vez en su historia.

Récord logístico en la Champions

El desplazamiento entre Almaty y Lisboa marca un récord en la Champions League, superando los 6.172 km que en 2015 recorrieron el FC Astana y el Benfica.

De esta manera, el Kairat se convierte en el equipo más oriental que jamás haya participado en el torneo, desafiando la geografía y los límites del calendario competitivo.

El “equipo del pueblo” en la élite

Conocido como el “equipo del pueblo”, el Kairat afronta este debut no solo como un reto deportivo, sino como una oportunidad para grabar su nombre en la historia del fútbol europeo.

El choque frente al Sporting de Lisboa marcará un antes y un después en su trayectoria y en los anales de la Champions League.