La afición de Tigres se manifiesta, de cara al clásico rego 141

Juan Brunetta y Ángel Correa son vistos como figuras clave, mientras Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac podrían sorprender en el Clásico 141 del Apertura 2025

Luego de terminar el duelo entre los Tigres de la UANL y Xolos de Tijuana, en el que el equipo dirigido por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri se llevó el triunfo 2-0 sobre los comandados por Washington Sebastián Abreu Gallo; el equipo de CRACK se dio a la tarea de entrevistar a los aficionados de la ‘U’ que asistieron a esta batalla.

En una encuesta tomada al azar, que respondieron sus aficionados de todas las edades, tanto hombres como mujeres, a quienes se les formularon las siguientes preguntas: 

¿Quién consideras que se vestirá de héroe en el Clásico 141?

La hinchada felina consideró que tanto Juan Brunetta como Ángel Correa serán los futbolistas que en este derbi regiomontano marcarán la diferencia en el rectángulo verde del ‘Gigante de acero’. Manifestaron el gran momento que viven los argentinos, destacando esos goles que han sumado puntos para su equipo y que en este momento los coloca en el segundo lugar de la tabla general del Apertura 2025.

¿Qué futbolista será la sorpresa del Clásico Regio?

En este rubro, el fiel aficionado a los de la ‘U’ destacó a Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque como su favorito, resaltando las notorias cualidades del cancerbero pampero nativo de Santa Fe. También el seguidor del equipo auriazul expresó su admiración al trabajo realizado por el francés André-pierre Christian Gignac en este tipo de batallas, donde se coloca como el máximo goleador de esta justa con 13 anotaciones. 


