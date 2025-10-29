La Champions League cambiará de patrocinador en 2027

El torneo de futbol más importante a nivel de clubes se despedirá de Heineken, pues a partir de 2027 la Champions League tendrá otro patrocinador.

Y es que este miércoles se dio a conocer que el fabricante de la cerveza Budweiser, AB InBev, se dispone a poner fin a la asociación de tres décadas de Heineken como patrocinador oficial de la Liga de Campeones de fútbol, ​​al llegar a un principio de acuerdo con el nuevo agente de ventas global del torneo futbolístico, Relevent.

Esto se debe a que UC3, la empresa conjunta entre la UEFE y el cada vez más influyente grupo de Clubes de Fútbol Europeos (EFC), manifestó que abrirán conversaciones exclusivas con AB InBev para un acuerdo de seis años a partir de 2027.

Mediante un comunicado, la UC3 indicó que el posible acuerdo sería global y cubriría todas las competiciones de los clubes masculinos de la UEFA durante seis años.

Es el primer gran acuerdo gestionado por Relevent desde que fue elegido este año por los clubes y la UEFA para aumentar el valor de los convenios comerciales y elevar el dinero de los premios para cientos de equipos que participan en la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Conference League cada temporada.

El objetivo es amarrar al menos $5,800 millones de dólares en ingresos brutos cada temporada a partir de 2027. Los ingresos brutos actuales son al menos $5,100 millones de dólares, lo que deja casi $2,900 millones de dólares en el fondo de premios compartido por los 36 equipos de la Liga de Campeones.

El hecho de QUE AB InBev cierre un acuerdo con La Champions agregaría la preciada competición de clubes de fútbol a su vieja asociación con el Mundial de la FIFA y un acuerdo de tres Juegos con el Comité Olímpico Internacional que comenzó el año pasado en París y se extiende hasta Los Ángeles 2028.

