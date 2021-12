“La Champions no te perdona”: Diego Simeone

Después de haber perdido 1 a 0 contra el Milán, el director técnico del Atlético Madrid, Diego Pablo Simone, comentó que a pesar de los cambios que realizó para mejorar el partido no fue suficiente contra el equipo de Stefano Pioli.

“Es compleja (la champions ), con rivales competitivos; hoy no hicimos un partido para perderlo, es verdad que tampoco lo hicimos para ganarlo”, comentó Simone.

Para poder mejorar en la liga europea, necesitan ganarle al Oporto, esperar a que Milán no le gane al Liverpool de Jürgen Klopp, quien le ganó 2 - 0 al siguiente rival del equipo de Diego Simone.

La autocrítica se realizó más entre los jugadores que director técnico, “en la primera parte, el Milán se ha colocado bien, no nos ha dejado jugar como queríamos. En la segunda hemos cambiado, pero no hemos hecho lo suficiente. No hicimos ocasiones, ellos tampoco muchas, pero han marcado una y han ganado”, comentó el portero Jan Oblak.