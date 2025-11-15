Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_15_at_6_10_17_PM_92eb556ec6
Deportes

La familia es clave en el alto rendimiento: Angélica Gavaldón

La extenista mexicana Angélica Gavaldón, quien llegó a posicionarse entre las mejores 40 del mundo, recordó el papel decisivo de su familia en su carrera

  • 15
  • Noviembre
    2025

La importancia del acompañamiento familiar, la disciplina desde edades tempranas y los retos actuales del tenis mexicano fueron parte de los temas centrales del Panel de Expertos “Más allá de la Cancha”, realizado en el Club Sonoma en el marco de los Playoffs de la Billie Jean King Cup by Gainbridge.

La extenista mexicana Angélica Gavaldón, quien llegó a posicionarse entre las mejores 40 del mundo, abrió la conversación recordando sus inicios a los seis años en Tijuana, así como el papel decisivo que jugaron sus padres en su carrera.

“Mi familia, mis padres, siempre me apoyaron muchísimo. Me dieron las herramientas, me exigieron y me protegieron para que yo estuviera enfocada en lo que quería lograr”, compartió Gavaldón para convertirse en la mejor tenista mexicana de todos los tiempos, destacando que ese acompañamiento fue clave para obtener resultados importantes desde niña.

Junto a ella participaron el también exjugador profesional Agustín Moreno, así como los entrenadores Fernando Ochoa y Adrián Contreras, en una charla moderada por la extenista  y titular del deporte en Nuevo León, Melody Falcó. 

Todos coincidieron en que el entorno cercano del atleta es determinante para su desarrollo.

WhatsApp Image 2025-11-15 at 6.10.05 PM.jpeg

Moreno recordó cómo dejó el futbol para dedicarse al tenis, mientras Gavaldón subrayó el valor de crecer dentro de un equipo que la mantuvo enfocada y protegida. 

Sus historias sirvieron como ejemplo para padres y entrenadores sobre el impacto del acompañamiento adecuado.

Por su parte, Contreras habló sobre el sistema del tenis colegial en Estados Unidos, explicando que desde edades tempranas los jugadores compiten cada fin de semana sin descuidar los entrenamientos, lo que eleva significativamente el nivel competitivo.

En su intervención, Ochoa señaló algunas debilidades dentro de la formación de entrenadores en México, apuntando áreas de oportunidad para elevar la calidad del tenis nacional.

“Hace falta pasión; es esencial para transmitir información a los alumnos. Hay que estar disponibles, a la hora que sea y el día que sea”, afirmó.

La mesa también abordó temas como la mentalidad del jugador, la cultura del esfuerzo y el rol de los padres en el desarrollo deportivo. 

El encuentro, organizado por HG Promotores, empresa responsable del Abierto GNP Seguros y de la Billie Jean King Cup, tuvo una gran respuesta de la comunidad tenística de Nuevo León, con la asistencia de entrenadores y familias de diversas academias del estado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_d260153fca
Realiza CHRISTUS MUGUERZA 'Charlas sin Bata' por el mes rosa
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T155210_928_999dee1925
Concientizan sobre cáncer de mama en hospital de Reynosa
EH_FOTO_VERTICAL_526cdd316f
Sana tus heridas invisibles con el nuevo libro de Anabel Gonzalez
publicidad

Últimas Noticias

AP_25320748214268_a4de828f72
Sinner vence a Alcaraz y retiene el título de las Finales ATP
EH_UNA_FOTO_2025_11_16_T143210_403_bb8924d639
Maduro critica ejercicios militares de EUA y Trinidad en Caribe
EH_CONTEXTO_2025_11_16_T150604_848_8fcfd3a6fb
IMSS aclara que muerte de paciente no fue por falta de antídoto
publicidad

Más Vistas

nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
xv_aniversario_compania_titular_danza_folklorica_uanl_5_a14ef485d3
CTDF de la UANL celebra 15 años de legado cultural
publicidad
×