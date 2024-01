La idea de Brandon Vázquez es meter muchos goles con Rayados

Desde que llegué este club me ha hecho sentir como familia, me ha hecho sentir en casa mucho más de lo que me esperaba, éste club ha sido increíble conmigo desde el segundo que bajé del avión y super emocionado para jugar el partido del sábado, claro que no vengo con lo que ha hecho el equipo de pretemporada, se que mis minutos van a ser limitados, pero estoy listo, estoy preparado, y estos últimos días de entrenamiento me he sentido increíble con el equipo.

Brandon Vázquez.