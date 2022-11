La NFL regresa este lunes a la Ciudad de México

El partido de la Semana 11 de la fase regular de la temporada 2022, entre San Francisco y Arizona, se celebrará en el Estadio Azteca.

Llegamos ya a la Semana 11 de la NFL 2022 y las sorpresas continúan; hoy en día, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, ya que la liga es muy competitiva, claro, con algunas excepciones, pero en su gran mayoría todos los equipos esta temporada están dando pelea a cualquiera.



Para esta semana tenemos grandes juegos, entre los que destaca el de los New York Jets contra los New England Patriots y, por supuesto, el juego de Monday Nigth que marca el regreso de la NFL a Mexico, donde los San Francisco 49ers se enfrentaran a los Arizona Cardinals. Esperemos que Kyler Murray pueda jugar y así ver un gran juego con todos los titulares en acción.



Vamos a revisar las noticias más importantes de la semana, para posteriormente pasar a nuestros picks.



- Buffalo Bills: El encuentro que se llevaría a cabo en casa de los Bills ante los Cleveland Browns se ha movido de sede y se llevará a cabo en Detroit, esto, a causa de una tormenta de nieve que esta azotando la ciudad de Buffalo y sus alrededores.



- Los Angeles Rams: El receptor estrella Cooper Kupp sufrió un esguince de tobillo y tendrá que ser operado, por lo que estará ausente de cuatro a seis semanas.



- Philadelphia Eagles: El ala cerrada Dallas Goedert se perderá al menos cuartro semanas con una lesión en el hombro.



- Los Angeles Chargers: Los receptores titulares Keenan Allen y Mike Williams se están recuperando satisfactoriamente y podrían regresar a la acción este domingo para enfrentar a los Chiefs.



- Cincinati Bengals: El receptor Ja’Marr Chase podría regresar al campo esta misma semana según reportes, hay que estar al pendiente.



- Baltimore Ravens: El ala cerrada Mark Andrews y el corredor Gus Edwards están cerca de volver a la acción y podrían hacerlo este domingo cuando enfrenten a los Carolina Panthers.



- Chicago Bears: El corredor Khalil Herbert sufrió una lesión en la cadera y se perderá al menos cuatro semanas.





PICK DE LA SEMANA 11



EAGLES -6.5



* Philadelphia Eagles at Indianapolis Colts



Tenemos que aprovechar esta línea, ya que está afectada porque los Eagles perdieron el invicto en Monday Nigth frente a los Commanders, pero eso fue un juego Divisional y de seguro le sirvió a Philadelphia para poner los pies en la tierra, cerrar filas y continuar su gran temporada. Los Colts, con un inexperto Jeff Saturday como head coach, se darán cuenta lo que es enfrentar a un equipo contendiente al Super Bowl y no tendrán para nada las facilidades para operar que les dieron los Raiders la semana pasada. Philadelphia debe ganar este encuentro por al menos dos touchdowns.





PICK PRESENTIMIENTO



TEXANS +3



* Washington Commanders at Houston Texans



Los Commanders acaban de ganar el juego del año para ellos, quitarle el invicto a su odiado rival Divisional; por el contrario de los Eagles, Washington estará con la confianza muy arriba al enfrentar a los débiles Texans, pero Houston no se irá sin dar pelea y, gane quien gane, este juego será mucho más parejo de lo que muchos creen, por eso me voy con los Texans y su +3.





PICK PRESENTIMIENTO DE ACERO



STEELERS +5



* Cincinnati Bengals at Pittsburgh Steelers



Vamos nuevamente con los Steelers, esta semana reciben en casa a su odiado rival Divisional, los Bengals, quienes su mayor defecto es la línea ofensiva; con TJ Watt de regreso y la victoria de la semana pasada frente a los Saints, los Steleers están tomando un segundo aire y serán muy competitivos ante Cincinnati. El juego lo puede ganar Bengals, pero no por más de cinco puntos, por eso me inclino por Steelers y su +5 para apostar.



No olviden seguir a ‘Touchdown en Familia’ en Facebook, Twitter y YouTube, donde hablamos de NFL y subimos programa cada semana. Es diferente, divertido y familiar… con su servidor, mis grandes amigos ‘Gil’ Martínez y ‘Memo’ Cerda, y por supuesto, mi bella hija, la sensacional Estefy.