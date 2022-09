La NFL se va a Europa el domingo

Vikingos de Minnesota se enfrenta a Santos de Nueva Orleans en Londres, Inglaterra, a las 08:30 horas, tiempo de Monterrey.

Estamos ya en la Semana 4 y continúan las sorpresas en la NFL 2022; la semana pasada, la mayor sorpresa la dieron los Jacksonville Jaguars al no sólo ganar sino apalear de visita a Los Angeles Chargers, demostrando con esto que ya no son el equipo sin disciplina que antes fueron.

Para esta semana, los encuentros que más destacan son: Buffalo Bills Vs. Baltimore Ravens, Kansas City Vs. Tampa Bay, que seguramente se jugará en Minnesota ante el huracán Ian que azota la Florida, y el duelo entre los Campeones Rams y 49ers, que será una revancha de la Final de conferencia del año pasado.

Vamos a nuestros picks de la Semana 4, pero antes vamos a ver lo más importante que nos deja la Semana 3:

- Detroit Lions: El RB De´Andre Swift se perderá entre dos y cuatro semanas por una lesión en el hombro.

- Los Angeles Chargers: El DE Joey Bosa se perderá alrededor de seis semanas con una lesión en la ingle.

- Chicago Bears: El RB David Montgomery se perderá entre una y dos semanas por una lesión en la rodilla.

Picks de apuestas NFL

Semana 4

Nuevamente una buena semana al acertar dos de tres picks, esta vez nos quedaron mal los Giants, quienes no pudieron contra la gran defensa de los Cowboys en el pasado Monday Nigth, pero acertamos con los Rams y los Lions, quienes, aunque perdieron, sacaron la línea... y eso es lo importante en materia de apuestas. Vamos a nuestras apuestas de la Semana 4.

Pick de la semana

Chargers -5

* Los Angeles Chargers at Houston Texans: Los Chargers vienen de ser apaleados por unos Jaguares que en teoría representaban ser un rival fácil, pero esta vez no creo que se repita la historia, Houston es un equipo con mucho menos talento que Jacksonville y los Chargers son un equipo muy superior; después de la derrota de la semana pasada no buscarán quién se las hizo, sino quién se las pague, y saldrán a darlo todo contra unos Texanos que no tendrán con qué responder.

Pick presentimiento

Altas 43.5

* Minnesota Vikings Vs. New Orleans Saints: El juego se llevará a cabo en la ciudad de Londres, Inglaterra, y en estos juegos las altas han sido la apuesta más favorable; para este juegos los Vikings cuentan con una ofensiva explosiva de la mano de Kirk Cousins, Justin Jefferson y Dalvin Cook. Los Saints por su parte cuentan con una férrea defensa, y a pesar de contar con jugadores como Alvin Kamara y Michael Thomas a la ofensiva, aún no han carburado. Este juego será el momento adecuado para hacerlo y ambos equipos anotaran al menos de 22 puntos, lo que nos dará como resultado las altas.

Pick adicional

* Cleveland Browns at Atlanta Falcons: Los Browns nos han sorprendido gratamente, ya que están ganando aún con su quarterback suplente, apoyados en una férrea defensa y un gran juego terrestre con Nick Chubb y Kareem Hunt; han logrado un récord de dos ganados y un perdido hasta el momento. Atlanta es un rival inferior, con muchos jóvenes que aún necesitan más tiempo para desarrollarse y que no cuentan con las armas defensivas para detener el ataque de Cleveland; veo a los Browns ganando por un touchdown o más.

Es todo por esta semana. No olviden seguir a ´Touchdown en Familia´ en Facebook, Twitter y YouTube, donde hablamos de NFL y subimos programa cada semana. Es diferente, divertido y familiar con su servidor, mis grandes amigos Gil Martínez, ´Memo´ Cerda y, por supuesto, mi bella hija, la sensacional Estefy.