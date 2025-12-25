La Premier League rompe con la tradición del Boxing Day

El fútbol inglés vivirá este año un Boxing Day inusual. Por primera vez en la era de la Premier League, solo un partido se disputará el 26 de diciembre, el Manchester United frente al Newcastle, en Old Trafford.

El resto de la jornada se repartirá entre el sábado y el domingo.

Esta decisión marca un quiebre en una de las tradiciones más antiguas del balompié británico, vigente desde 1888, cuando la máxima categoría disputó su primera jornada en el llamado St. Stephen’s Day.

Calendario saturado y desgaste de jugadores

Durante décadas, entrenadores y futbolistas han señalado el exceso de partidos en el periodo navideño. La acumulación de competencias europeas, la expansión del calendario internacional y la aparición del Mundial de Clubes han reducido los márgenes de descanso.

La Premier League justificó su decisión al señalar que busca garantizar al menos 60 horas de recuperación entre encuentros, algo que consideran clave para preservar el nivel competitivo y la salud de los jugadores.

Una fecha histórica cargada de grandes momentos

Cabe destacar que El Boxing Day ha sido escenario de partidos memorables. El más emblemático ocurrió en 1963, cuando se marcaron 66 goles en una sola jornada.

Ya en tiempos recientes, figuras como Thierry Henry, Eric Cantona o equipos como Chelsea y Aston Villa protagonizaron duelos inolvidables.

El Manchester United, precisamente el club que jugará este 26 de diciembre, es el máximo ganador histórico en esta fecha, con 54 triunfos, 22 de ellos en la era Premier.

¿Por qué no jugar todos el mismo día?

La decisión de repartir la jornada en tres días respondió también a factores televisivos. Programar todos los partidos el viernes 26 habría dejado un fin de semana sin fútbol, algo poco atractivo para cadenas y aficionados.

Ante dicho escenario, la liga optó por preservar simbólicamente la tradición con un solo encuentro, mientras el resto de los partidos se disputan el sábado y domingo siguientes.

Un paréntesis, no el final

Por otra parte, la Premier League confirmó que el Boxing Day regresará con normalidad en 2026, cuando el 26 de diciembre caiga en sábado y permita una jornada completa.

