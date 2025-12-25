Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
boxing_day_premier_league_8991ff9c9c
Deportes

La Premier League rompe con la tradición del Boxing Day

La Premier League vivirá un Boxing Day atípico este 26 de diciembre, con un solo partido programado. La saturación del calendario obligó a romper una tradición

  • 25
  • Diciembre
    2025

El fútbol inglés vivirá este año un Boxing Day inusual. Por primera vez en la era de la Premier League, solo un partido se disputará el 26 de diciembre, el Manchester United frente al Newcastle, en Old Trafford. 

El resto de la jornada se repartirá entre el sábado y el domingo.

Esta decisión marca un quiebre en una de las tradiciones más antiguas del balompié británico, vigente desde 1888, cuando la máxima categoría disputó su primera jornada en el llamado St. Stephen’s Day.

Calendario saturado y desgaste de jugadores

Durante décadas, entrenadores y futbolistas han señalado el exceso de partidos en el periodo navideño. La acumulación de competencias europeas, la expansión del calendario internacional y la aparición del Mundial de Clubes han reducido los márgenes de descanso.

La Premier League justificó su decisión al señalar que busca garantizar al menos 60 horas de recuperación entre encuentros, algo que consideran clave para preservar el nivel competitivo y la salud de los jugadores.

premier-league-navidad.jpg

Una fecha histórica cargada de grandes momentos

Cabe destacar que El Boxing Day ha sido escenario de partidos memorables. El más emblemático ocurrió en 1963, cuando se marcaron 66 goles en una sola jornada.

Ya en tiempos recientes, figuras como Thierry Henry, Eric Cantona o equipos como Chelsea y Aston Villa protagonizaron duelos inolvidables.

El Manchester United, precisamente el club que jugará este 26 de diciembre, es el máximo ganador histórico en esta fecha, con 54 triunfos, 22 de ellos en la era Premier.

¿Por qué no jugar todos el mismo día?

La decisión de repartir la jornada en tres días respondió también a factores televisivos. Programar todos los partidos el viernes 26 habría dejado un fin de semana sin fútbol, algo poco atractivo para cadenas y aficionados.

Ante dicho escenario, la liga optó por preservar simbólicamente la tradición con un solo encuentro, mientras el resto de los partidos se disputan el sábado y domingo siguientes.

Un paréntesis, no el final

Por otra parte, la Premier League confirmó que el Boxing Day regresará con normalidad en 2026, cuando el 26 de diciembre caiga en sábado y permita una jornada completa.

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

mumbai_city_group_city_8d5398c8c4
Dejarán de invertir dueños del Manchester City en Mumbai City
Whats_App_Image_2025_12_26_at_12_08_57_AM_5d92063389
¡Santa racha! Spurs liga ocho juegos sin perder en NBA 2025-2026
AP_25360160406004_375887a630
Defensa de Broncos asegura victoria de 20-13 sobre Chiefs
publicidad

Últimas Noticias

Muere_hombre_tras_aparatoso_accidente_en_bulevar_Fundadores_jpg_c2e0056c0b
Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores
Muere_Perry_Bamonte_guitarrista_de_la_banda_The_Cure_jpg_78cdb6a057
Muere Perry Bamonte, guitarrista de la banda 'The Cure'
EH_UNA_FOTO_2025_12_26_T132223_491_881d48d281
SCJN prohibe doble pensión a trabajadores del IMSS
publicidad

Más Vistas

cierre_julio_cepeda_gonzalitos1_fe325e5ebd
Cierra juguetería de Gonzalitos y se despide una tradición regia
seguimiento_santa_claus_74cf89b48a
Santa Claus ya recorre el mundo y así puedes seguirlo en vivo
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_14715faae9
Presume Tesla en 'piloto automático' para evadir antialcohólicas
publicidad
×