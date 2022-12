La sorpresa 'no calificó' a Octavos en el Mundial 2022

Hasta el momento han avanzado a Cuartos de Final las selecciones favoritas, como Países Bajos, Argentina, Francia e Inglaterra.

Tras los primeros cuatro compromisos de la fase de Octavos de Final del Mundial de futbol soccer de Qatar 2022, el común denominador de esta etapa es que ninguno de los resultados ha sorprendido y han avanzado los favoritos a Cuartos de Final.



Este sábado, Argentina derrotó 2-1 a Australia, en tanto que Países Bajos dio cuenta de Estados Unidos por marcador de 3-1. En tanto que, este domingo, Francia superó 3-1 a Polonia, mientras que Inglaterra venció 3-0 a Senegal.



En Octavos de Final participan 16 equipos, de los cuales ocho avanzarán a la siguiente ronda. Cuatro de ellos ya tienen su boleto para Cuartos; este lunes, otras dos selecciones avanzarán a la siguiente fase, y el martes otras dos, para completar así a los ocho clasificados a la antesala de la Semifinal.



Los dos partidos de este lunes son:



- Japón Vs. Croacia a las 09:00 horas, tiempo de Monterrey, en el Estadio Al Janoub.



- Brasil Vs. Corea del Sur a las 13:00 horas, tiempo de Monterrey, en el Estadio 974, duelo que transmite Azteca 7.



Los dos encuentros del martes, con los cuales finaliza la fase de Octavos de Final, son:



- Marruecos Vs. España a las 09:00 horas, tiempo de Monterrey, en el Estadio Education City, duelo que transmite Azteca 7.



- Portugal Vs. Suiza a las 13:00 horas, tiempo de Monterrey, en el Estadio Lusail.



Se definen dos duelos de Cuartos de Final



Con los juegos que se han celebrado en Octavos de Final de la Copa del Mundo 2022, ya existen dos partidos definidos para Cuartos de Final:



- Países Bajos Vs. Argentina, viernes a las 13:00 horas, tiempo de Monterrey, Estadio Lusail.



- Inglaterra Vs. Francia, sábado a las 13:00 horas, tiempo de Monterrey, Estadio Al Bayt.