Cerrar X
lamine_yamal_espana_6a1e7f1809
Deportes

Lamine Yamal, desconvocado de la selección española

Lamine Yamal quedó fuera de la selección española para los partidos de eliminatoria debido a que se sometió a un tratamiento por una lesión en la ingle

  • 11
  • Noviembre
    2025

España dejó fuera a Lamine Yamal este martes para los dos partidos de la eliminatoria a la Copa del Mundo después de que el delantero recibiera más tratamiento por una persistente lesión en la ingle.

La federación española de fútbol informó que recibió una notificación del Barcelona indicando que Yamal se sometió a un “procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis".

La federación dijo que el tratamiento dejará al margen al joven de 18 años Yamal de 7 a 10 días, por lo que quedó descartado para el partido de España en Georgia el sábado y en casa contra Turquía tres días después.

Sin embargo, la federación añadió que recibió la noticia con "sorpresa y malestar” por ser informada de la condición de Yamal el lunes, el mismo día en que él y sus compañeros de la selección española debían reunirse en su campo de entrenamiento en Madrid.

Yamal se lesionó la zona de la ingle mientras jugaba para España en septiembre. Desde entonces, su caso de pubalgia, o lesión crónica en la ingle, ha sido un punto de controversia entre su club y la selección nacional.

En septiembre, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, criticó a España por lo que dijo fue hacer jugar a Yamal minutos innecesarios en dos victorias fáciles en la clasificación para la Copa del Mundo cuando, según Flick, su jugador sentía molestias.

La federación respondió a Flick que nunca recibió ninguna notificación del Barcelona de que Yamal estaba lesionado y que el personal médico del equipo nacional mantiene una comunicación frecuente con los clubes.

El problema en la ingle dejó a Yamal fuera de cinco partidos del Barcelona y de dos clasificatorios más para la Copa del Mundo con España. Desde entonces ha disputado seis partidos para el Barcelona antes del parón internacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_12_at_1_23_25_AM_5707efb8f8
Diputados buscan endurecer penas por maltrato y robo de mascotas
Whats_App_Image_2025_11_12_at_12_53_38_AM_a2e1051faa
Rayados ‘gana’ en la tribuna: tiene a la mejor afición de México
deportes_oscar_sao_paulo_f327ec0a97
El brasileño Oscar es hospitalizado por una alteración cardíaca
publicidad

Últimas Noticias

laura_pausini_papa_a689cf1851
Laura Pausini obsequia tema único al papa León XIV
umykmu_36cc9e9d6d
EUA defiende legalidad de ataques a narcolanchas en el Caribe
EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T140042_729_921b87efd2
Auger-Aliassime remonta y sigue con vida en el Masters ATP
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
publicidad
×