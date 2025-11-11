Lamine Yamal, desconvocado de la selección española

España dejó fuera a Lamine Yamal este martes para los dos partidos de la eliminatoria a la Copa del Mundo después de que el delantero recibiera más tratamiento por una persistente lesión en la ingle.

La federación española de fútbol informó que recibió una notificación del Barcelona indicando que Yamal se sometió a un “procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis".

La federación dijo que el tratamiento dejará al margen al joven de 18 años Yamal de 7 a 10 días, por lo que quedó descartado para el partido de España en Georgia el sábado y en casa contra Turquía tres días después.

Lamine Yamal es desconvocado para jugar contra Georgia y Turquía.



Sin embargo, la federación añadió que recibió la noticia con "sorpresa y malestar” por ser informada de la condición de Yamal el lunes, el mismo día en que él y sus compañeros de la selección española debían reunirse en su campo de entrenamiento en Madrid.

Yamal se lesionó la zona de la ingle mientras jugaba para España en septiembre. Desde entonces, su caso de pubalgia, o lesión crónica en la ingle, ha sido un punto de controversia entre su club y la selección nacional.

En septiembre, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, criticó a España por lo que dijo fue hacer jugar a Yamal minutos innecesarios en dos victorias fáciles en la clasificación para la Copa del Mundo cuando, según Flick, su jugador sentía molestias.

La federación respondió a Flick que nunca recibió ninguna notificación del Barcelona de que Yamal estaba lesionado y que el personal médico del equipo nacional mantiene una comunicación frecuente con los clubes.

El problema en la ingle dejó a Yamal fuera de cinco partidos del Barcelona y de dos clasificatorios más para la Copa del Mundo con España. Desde entonces ha disputado seis partidos para el Barcelona antes del parón internacional.

