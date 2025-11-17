Lanza EUA 'FIFA Pass' y Trump amenaza sedes del Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, anunciaron este lunes un nuevo mecanismo llamado “FIFA Pass”, el cual permitirá que los aficionados con entradas para el Mundial 2026 accedan a citas prioritarias para visas en los consulados estadounidenses.

El anuncio se realizó en el Despacho Oval, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros miembros del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial.

FIFA World Cup 2026™ ticket holders to benefit from prioritised U.S. visa appointments for travel to the United States



⚽️ Led by the U.S. Department of State, the initiative gives ticket holders access to priority visa interview appointments ahead of the tournament



Según las autoridades, el “FIFA Pass” dará prioridad en las citas migratorias a quienes ya cuenten con entradas oficiales.

Rubio informó que más de 400 funcionarios consulares adicionales han sido desplegados en todo el mundo, duplicando la presencia en varias embajadas. Actualmente, cerca del 80% de los consulados ya ofrecen citas en un plazo de 60 días.

“Soliciten su visado lo antes posible. No esperen al último minuto”, pidió Trump.

Infantino celebró la medida y destacó que Estados Unidos busca organizar la Copa del Mundo “más grande e inclusiva de la historia”.

¿Cómo funcionará el "FIFA Pass"?

Los aficionados que requieran visa deben iniciar su trámite en el portal del Departamento de Estado dedicado al Mundial. La FIFA detalló que brindará más información a principios de 2026.

Quienes pertenezcan a países con exención de visa podrán seguir ingresando mediante ESTA.

Trump sube el tono y amenaza sedes del Mundial

Durante el evento, Trump volvió a advertir que podría retirar sedes del Mundial 2026 a ciudades gobernadas por alcaldes demócratas si considera que no garantizan seguridad.

El mandatario mencionó específicamente a Seattle, que recientemente eligió a una alcaldesa de tendencia socialista.

“Si creemos que habrá un problema, le pediré a Gianni que traslade la sede”, señaló Trump.

También criticó la situación de seguridad en Los Ángeles y afirmó que está dispuesto a enviar a la Guardia Nacional si las autoridades locales lo solicitan.

Seguridad: la prioridad, según FIFA

Infantino aseguró que el organismo trabajará con autoridades federales y locales para garantizar un evento “totalmente seguro”.

“La seguridad es la prioridad número uno”, subrayó el dirigente.

Por otra parte, Estados Unidos cuenta con once sedes confirmadas, muchas ubicadas en ciudades administradas por alcaldes demócratas como Nueva York, Houston, Boston, Atlanta y Seattle.

