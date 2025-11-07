Cerrar X
Lanzan un libro con ‘Perfil Tigre’: 50 leyendas felinas

El periodista regio, Óscar Sánchez Lozano es el autor de esta nueva propuesta literaria, inspirada en jugadores y exjugadores de Tigres

  • 07
  • Noviembre
    2025

Media centena de los jugadores más emblemáticos de Tigres están reunidos en el nuevo libro: ‘Perfil Tigre, 50 Leyendas Felinas’.

Óscar Sánchez Lozano, periodista regiomontano, en unión con la editorial argentina Libro Futbol, hicieron posible esta nueva propuesta literaria inspirada en el club auriazul.

Con la presencia de José ‘La Palmera’ Rivas, una de las 50 leyendas que incluye el libro, se presentó oficialmente el miércoles pasado en las instalaciones de Grill Team, en el centro de Monterrey.

Jugadores como Nahuel Guzmán, André-Pierre Gignac y Javier Aquino, de los aún activos, además de históricos como Walter Gaitán, Claudio Núñez, Jerónimo Barbadillo, Tomás Boy y Osvaldo Batocletti, entre otros, forman parte de ‘Perfil Tigre’.

WhatsApp Image 2025-11-07 at 12.43.13 AM.jpeg

“El reto principal de este libro fue la selección de los 50 jugadores”, dijo Sánchez Lozano, ante la presencia de unas 60 personas.

“Los primeros 20 no hay problema, salen fácil, pero poco a poco se va complicando la selección final”, agregó.

En su trayectoria como escritor, Óscar Sánchez también realizó otras obras literarias como ‘Décadas de Garra y Pasión’ (en 2011) y ‘60 Años Incomparables’ (en 2020), los dos libros de historia oficiales del Club Tigres.

El diseñador regio, Elim Licea, se encargó de la portada de la obra; él también diseñó la portada de ‘60 años incomparables’.

“También me apoyé con un grupo de 10 personas, entre exjugadores, aficionados y periodistas, que me daban su opinión para llegar a la lista final”, apuntó el autor en la charla.

WhatsApp Image 2025-11-07 at 12.43.10 AM.jpeg

Rivas contó anécdotas divertidas e interesantes, además de que respondió algunas preguntas de los asistentes.

El prólogo del libro fue escrito por el exjugador y actualmente connotado comentarista Roberto Gómez Junco. 

Entre los asistentes también estuvo Gabriela Batocletti, destacada periodista, entrenadora e hija de una de las leyendas más brillantes del conjunto universitario, Osvaldo Batocletti.

El mes pasado el libro estuvo al alcance del público en la Feria Internacional del Libro Monterrey, en Cintermex, con gran respuesta.

Actualmente, se puede adquirir en la tienda Aguerridos, ubicada en el centro de San Nicolás de los Garza, o en librofutbol.com.


