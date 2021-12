¿Levantarán los 49ers en el cierre de temporada?

Los 49ers de San Francisco regresaron el reloj en cuestión de estrategia y ejecución y enseñaron la fórmula que podrían necesitar si quieren pelear un lugar en playoffs en la segunda mitad de la temporada.

Los Niners una vez más jugaron como el equipo que se coronó en la Conferencia Nacional en 2019, acarreando el balón 44 veces y usando una defensiva férrea para vencer a los Rams de Los Ángeles 31-10 el lunes por la noche.

El entrenador en jefe Kyle Shanahan había definido una meta audaz de 40 acarreos por juego para los 49ers (4-5), que venían de realizar 11 en la derrota 31-17 frente a Arizona. Esa cifra representó la menor de jugadas terrestres en los cinco años del estratega en el cargo.

Pero Shanahan se sintió bien con respecto a la muestra que representó la primera serie ofensiva, en la que los 49ers corrieron 12 veces de 18 jugadas. El avance fue coronado con un pase de anotación de Garoppolo a George Kittle que marcó la pauta del encuentro.

San Francisco acarreó el balón 40 veces en cuatro duelos distintos de 2019 durante la temporada regular y en victorias seguidas en postemporada, que lo llevaron al Super Bowl.

