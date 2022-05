Lewandowski confirma su deseo de salir del Bayern Munich

El delantero polaco del Bayern Munich, Robert Lewandowski, confirmó este sábado su deseo de salir del club tras declarar que no planea firmar un nuevo contrato con el equipo alemán.

"Puedo confirmar que he informado a Hasan Salihamidzic (director deportivo del Bayern) que no firmaré un nuevo contrato, creo que las dos partes tienen que pensar en el futuro y buscar la mejor solución", declaró tras el encuentro ante Wolfsburg.

Cabe recordar que pese a sus deseos de salir del Bayern, el contrato de Lewandowski de 33 años de edad concluye hasta finales de junio de 2023.

Hasan Salihamidzic, por su lado, también declaró y confirmo las intenciones del atacante polaco en salir del conjunto alemán lo mas pronto posible.

"Hablé con Lewa y me informó que no quiere aceptar nuestra oferta para extender el contrato y que le gustaría dejar el club. Me dijo que le gustaría probar algo nuevo, pero nuestra posición no ha cambiado. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023, eso es un hecho", añadió Hasan Salihamidzic.