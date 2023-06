Liga MX aplicará 'madruguete' en el Torneo Apertura 2023

Desde 1970, es la primera ocasión que un año futbolístico del máximo circuito del balompié azteca inicia en el mes de junio.

Bien dicen que: ‘A quien madruga, Dios lo ayuda’, y la Primera División del futbol soccer mexicano aplicará un ‘madruguete’ en el inicio de su año futbolístico, ya que el ciclo 2023-2024 arranca este viernes 30 de este mes de junio, algo que jamás se había visto de 1970 a la fecha, ya que por tradición comenzaba a finales de julio.

El primer juego de la fase regular del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX será América Vs. Juárez a las 19:00 horas en el Estadio Azteca de la CDMX, este viernes. Ese mismo día habrá dos duelos más: Xolos Vs. Pumas a las 21:00 horas en el Estadio Caliente de Tijuana, y Mazatlán Vs. Pachuca a las 21:00 horas en el Estadio Kraken de Mazatlán.

La razón de este inicio tan ‘temprano’ es porque habrá un torneo alterno denominado Leagues Cup 2023, que se celebrará entre el viernes 21 de julio y el sábado 19 de agosto de este año, y en el cual participan todos los clubes de la Liga MX y todos los equipos de la MLS de Estados Unidos.

Para cumplir con este certamen, el futbol mexicano hará un receso tras la Jornada 3, para retomar la Fecha 4 a finales de agosto.

ENTÉRATE

Estos son los años futbolísticos, de la Primera División del futbol soccer mexicano, que han comenzado ‘más temprano’:

Apertura 2023: Viernes 30 de junio de 2023

Apertura 2022: Viernes 1 de julio de 2022

Temporada 1974-1975: Miércoles 10 de julio de 1974

Temporada 1973-1974: Sábado 14 de julio de 1973

Torneo Apertura 2016: Viernes 15 de julio de 2016

¡PREPÁRATE!

Estos son los tres juegos con los que inicia este viernes la fase regular del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX:

América Vs. Juárez

Estadio Azteca

19:00 horas

TUDN

Xolos Vs. Pumas

Estadio Caliente

21:00 horas

Fox Sports

Mazatlán Vs. Pachuca

Estadio Kraken

21:00 horas

Azteca 7