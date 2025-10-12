Cerrar X
Deportes

Listas las semifinales del Mundial-Sub 20 Chile 2025

Los marroquíes sorprendieron con un 3-1 y se enfrentarán a Francia en las semifinales, mientras que Colombia y Argentina se medirán para conseguir su boleto

  • 12
  • Octubre
    2025

Al Mundial de Fútbol Sub-20 de 2025, que se disputa en Chile, cada vez le queda menos, pues este domingo se definió al último clasificado para las semifinales, en donde se medirá a Francia.

Pues, la noche de este domingo, la sorpresa del torneo, Marruecos, se agrandó y avanzó a la antesala de la final al eliminar 3-1 a Estados Unidos.

Con este resultado, los marroquíes tendrán una nueva prueba de fuego el próximo miércoles, cuando buscarán un cupo en la final ante Francia, que a su vez superó a Noruega y aseguró el último boleto a las semis.

Fouad Zahouani y Gessime Yassine, y un autogol de Joshua Wynder, pusieron a los “cachorros de los Leones del Atlas” un escalón más cerca de llegar a lo alto en Chile.

Esta victoria, además de reafirmar a Marruecos como una de las selecciones candidatas al título, después de estar dos décadas ausentes en un Mundial Sub-20.

La otra semifinal será testigo del futbol latino, pues este sábado se clasificaron Colombia y Argentina.

Los "Cafetaleros" apuntaron su presencia en la semifinal gracias a un triplete de Néiser Villarreal, incluido el gol del triunfo en el último minuto; Colombia remontó para vencer 3-2 a España.

Mientras que la selección de Argentina avanzó a "semis" al vencer a México 2-0 con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti.


