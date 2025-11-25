Llama olímpica de 2026 será encendida bajo techo en Grecia

La llama sagrada de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 será encendida este miércoles en Grecia, aunque la tradicional ceremonia tendrá que realizarse bajo techo debido a las condiciones climáticas.

El encendido, que normalmente ocurre en las ruinas del Templo de Hera, un sitio de 2,600 años de antigüedad cercano al estadio donde nacieron los Juegos Olímpicos en el 776 a.C., no podrá efectuarse al aire libre porque las previsiones anuncian lluvia en la región del Peloponeso.

La falta de sol impediría el uso del espejo parabólico con el que las actrices, caracterizadas como sacerdotisas, encienden la llama.

Por ello, el acto se trasladará al Museo Arqueológico de Olimpia, hogar de la famosa escultura Hermes con el niño Dioniso, de Praxíteles.

El primer portador de la antorcha será el griego Petros Gaidatzis, medallista de bronce en remo en París 2024. Inicialmente, se había elegido al esquiador greco-estadounidense Alexandros Ioannis Ginnis, quien tuvo que renunciar tras sufrir una lesión reciente.

Los primeros relevistas italianos serán dos figuras históricas: la doble campeona olímpica de esquí de fondo Stefania Belmondo y el legendario luge Armin Zoeggeler.

Tras una ceremonia de entrega el 4 de diciembre en el estadio Panatenaico de Atenas, la llama viajará a Roma para un recorrido de 63 días y 12 mil kilómetros que incluirá las principales ciudades italianas y el sitio arqueológico de Pompeya.

Italia organizará los Juegos de Invierno del 6 al 22 de febrero, mientras que los Paralímpicos se celebrarán del 6 al 15 de marzo.

Las competencias de hielo se desarrollarán en Milán; Bormio y Cortina albergarán el esquí alpino; Anterselva, el biatlón; y Val di Fiemme, el esquí nórdico. Livigno será sede del snowboard y el esquí estilo libre.

Aunque las sedes al aire libre se encuentran a gran altitud, los organizadores prevén producir 2.4 millones de metros cúbicos de nieve artificial, lo que requerirá 948 mil metros cúbicos de agua.

Italia es el país europeo que más depende de este recurso, con más del 90% de sus pistas utilizando sistemas de fabricación, según Legambiente.

De acuerdo con un estudio publicado en 2024 en International Journal of Climatology, la acumulación de nieve en los Alpes italianos se ha reducido a la mitad durante el último siglo, un reto creciente para la organización de futuros eventos invernales.

