Llega a Nuevo León la Copa Gimnástica, en su primera edición

Contando con el aval de la Federación Mexicana de Gimnasia y con la participación de destacados exponentes estatales y nacionales de esta disciplina, del viernes al domingo de este fin de semana se llevará a cabo la primera Copa Dinastía Gimnástica.

El evento, también denominado ‘Copa de Ranqueo’, debido a que cada uno de los participantes podrá mejorar sus posiciones que les permitan llegar a competencias estatales, nacionales e internacionales, tendrá como sede las instalaciones del Gimnasio Nuevo León (ubicado en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Ruiz Cortines), que reunirá a una cantidad de deportistas provenientes de diversos estados del país y las escuelas y gimnasios del estado.

“Se cuenta ya con el registro de deportistas de ciudades como Nuevo Laredo, Torreón, San Luis Potosí, Estado de México y algunas más de Tamaulipas y Coahuila”, comentó Beatriz del Real Vega, integrante del comité organizador del evento.

Dentro del evento, los gimnastas podrán participar en los niveles de Gimnasia Artística Femenil en prenivel, nivel 1 al 10, juniors FIG.

Gimnasia artística varonil Xcel, parkour, circuitos y jumbling, a quienes se les premiará de los lugares 1 al 10 y con medallas a todos, así como trofeos al primero, segundo y tercer lugar en cada nivel de participación.

“Este es un evento magno deportivo con aval nacional de ranqueo, donde participarán gimnastas de todas las edades y categorías, desde los 3 años hasta el nivel senior”, comentó Lizbeth Amaya del Real, integrante del comité organizador.

Durante la primera edición de la Copa Dinastía Gimnástica, más que tratar de sacar a relucir la competitividad de los deportistas, el comité organizador busca sacar las emociones y la salud mental y psicológica, que también juegan un papel importante dentro de la competencia, así como reafirmar a la gimnasia como una actividad formativa, en un entorno ambiental sano donde el trinomio deportistas, entrenadores y padres fortalece su desarrollo físico y mental.

