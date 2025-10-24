Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_24_at_6_22_20_PM_346a26fd93
Deportes

¡Llegan las mascotas del Mundial 2026 a Monterrey!

Este evento formó parte de las actividades a realizarse en el marco de la próxima Copa Mundial, que tendrá a la Sultana del Norte como una de sus sedes

  • 24
  • Octubre
    2025

El Estadio Monterrey tuvo visitas especiales como parte de la preparación para la gran fiesta del Mundial FIFA 2026 y es que las mascotas oficiales: Zayu, Maple y Clutch fueron presentadas oficialmente en la sede de Monterrey.

Este evento formó parte de las actividades a realizarse en el marco de la próxima Copa Mundial, que tendrá a la Sultana del Norte como una de sus sedes.

Acompañándolos, estuvo la Selección Mexicana de Powerchair, que representarán al país en la próxima Copa América en Estados Unidos y el Mundial a realizarse en Argentina el próximo año.

WhatsApp Image 2025-10-24 at 6.22.20 PM (1).jpeg

También se contó con la presencia del City Host Manager de Monterrey, Alejandro Hütt y Alberto Martínez, presidente de Powerchair México, quienes resaltaron el trabajo de los atletas, quienes son jugadores de los equipos regios de Tigres y Rayados.

Al finalizar la convivencia con las mascotas, se realizó un evento privado donde estuvieron autoridades municipales, estatales y miembros del comité organizador del Mundial.

Este evento marcó la primera vez que Zayu, Maple y Clutch visitan la sede de Monterrey en los meses previos la justa mundialista.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_84_8490afa8b9
Proponen crear 'Comisión Especial de Grandes Eventos'
EH_UNA_FOTO_2025_10_14_T223615_693_219e2b43eb
Lanza Adrián Regio Fest rumbo al Mundial 2026
Whats_App_Image_2025_10_05_at_6_52_45_PM_9801f53960
Pide PAN invertir más en La Pastora para mejoras en el zoológico
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T092420_917_391b7e30c6
Rosalía presentará su nuevo disco Lux en Valencia ¿Dónde verlo?
EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T091540_232_e52037c028
Despegan dos aviones del Ejército para evacuar a niños gazatíes
wegvwevew_c3156ffb52
Cae red internacional de arte falso en Alemania y Suiza
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
gusano_poza_rica_a2ddefb6e6
Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
publicidad
×