¡Llegan las mascotas del Mundial 2026 a Monterrey!

El Estadio Monterrey tuvo visitas especiales como parte de la preparación para la gran fiesta del Mundial FIFA 2026 y es que las mascotas oficiales: Zayu, Maple y Clutch fueron presentadas oficialmente en la sede de Monterrey.

Este evento formó parte de las actividades a realizarse en el marco de la próxima Copa Mundial, que tendrá a la Sultana del Norte como una de sus sedes.

Acompañándolos, estuvo la Selección Mexicana de Powerchair, que representarán al país en la próxima Copa América en Estados Unidos y el Mundial a realizarse en Argentina el próximo año.

También se contó con la presencia del City Host Manager de Monterrey, Alejandro Hütt y Alberto Martínez, presidente de Powerchair México, quienes resaltaron el trabajo de los atletas, quienes son jugadores de los equipos regios de Tigres y Rayados.

Al finalizar la convivencia con las mascotas, se realizó un evento privado donde estuvieron autoridades municipales, estatales y miembros del comité organizador del Mundial.

Este evento marcó la primera vez que Zayu, Maple y Clutch visitan la sede de Monterrey en los meses previos la justa mundialista.

