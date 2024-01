Llegaron las Chivas 'Calladas' del Guadalajara a Monterrey

El Guadalajara ya está en la Sultana del Norte para mañana medirse a los Tigres de la UANL; sin embargo, al arribar al Aeropuerto Mariano Escobedo lo hicieron en silencio, sin que ni uno solo de sus integrantes se detuviera para hablar.

"No me permiten hablar, no me dejan", fue la tímida respuesta por parte del 'Piojo' Alvarado, esto mientras atendía amablemente a unos 10 aficionados de los rojiblancos, los cuales se hicieron presentes en el lugar.

'Pollo' Briseño, 'Chiquete' Orozco 'Pocho' Guzmán y Ronaldo Cisneros amagaron con atender a los medios, pero no fue así por la rápida intervención de personal de prensa del Club Guadalajara, mientras que el norteamericano Cade Cowell se subió con prisa al autobús que los esperaba para llevarlos al hotel.

Con el equipo se encontraba también el Director Deportivo del club, el español Fernando Hierro, pero tampoco quiso hablar.

El mexicanísimo se medirá a los TIgres este domingo en punto de las 6 de la tarde, en duelo de la fecha 2 de la Liga MX.

