Lleva 40 años como piloto de autos… ¡y no deja de acelerar!

Por mi padre Filiberto, siempre su pasión fueron los carros de carrera, desde muy pequeño fue entusiasta del negocio que tenía mi abuelo, que vendía fruta, y ponerle al carretón una bicicleta, a la bicicleta un motor, el motor a la camioneta y nace su carrera dentro de los carros y empezó él como piloto y después se crea el autoclub Monterrey y de ahí crear el Autódromo Monterrey; con el paso del tiempo quise jugar futbol americano, me quebré el cráneo en una moto y se me truncó todo eso y un día me ofrece correr go karts, me puso la oportunidad, debuté en el kartismo, me ofrecen correr carros y nunca nos obligó, siempre nos exigió ser los mejores y de ahí empezó la carrera hace 40 años. En mi casa nunca hubo una pelota o una ida a un rancho, siempre todo era automovilismo, el ADN de la casa era hablar de carros.