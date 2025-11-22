Cerrar X
¡Lo trae de hijo! Tigres tiene 60% de efectividad contra Xolos

Desde 2011, cuando "La Jauría" ascendió, se enfrentó 30 veces a los auriazules y el saldo es totalmente favorable para los regios, pues ganaron 18 encuentros

¡La espera está por terminar! Después de varias semanas de inactividad por la Fecha FIFA y el Play-In, comenzará la parte más importante y emocionante del torneo: La Liguilla.

En esta instancia todo puede pasar, sin embargo, tampoco se pueden ignorar las estadísticas que, aunque no juegan, sirven para que cada uno se haga sus ilusiones en la carrera por el título.

Y si en esta Liguilla existe una tendencia que pesa, esa es la de Tigres contra Xolos, pues en la corta estancia de este equipo en Primera División si hay un rival que le ha dado problemas, ese son los felinos.

Desde 2011, cuando "La Jauría" ganó su ascenso, se enfrentó 30 veces a los auriazules y el saldo es totalmente favorable para los regios, pues ganaron 18 encuentros, empataron ocho y perdieron apenas cuatro.

Ni siquiera su complicada cancha de pasto sintético ha sido un impedimento para que "La U" imponga sus condiciones, de hecho, en su última visita se llevaron el triunfo por un contundente 3-0.

Ya se vieron en Liguilla

Tal vez algunos no lo recuerden, pero Tigres y Xolos ya se enfrentaron una vez en la "Fiesta Grande", fue justo en las Semifinales el Clausura 2017, donde comandados por el "Tuca" Ferreti, derrotaron 4-0 global al equipo del Piojo Herrera.


