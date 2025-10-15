Cerrar X
Lorena Ochoa, exgolfista mexicana… ¡Logra otro ‘hole in one’!

La exnúmero uno del mundo en el golf presentó su libro ‘Soñar en grande’ en la Feria del Libro de Monterrey, con el cual busca motivar a las nuevas generaciones

  • 15
  • Octubre
    2025

La golfista mexicana Lorena Ochoa presentó en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2025 su obra ‘Soñar en grande’, un libro en el que comparte su trayectoria deportiva y personal con el objetivo de motivar a las nuevas generaciones.

“Me siento muy contenta de andar por acá, agradecida con todo el cariño que siempre he recibido en Monterrey”, expresó quien es considerada la mejor golfista mexicana de la historia.

Ochoa explicó que el libro no está dirigido únicamente a deportistas, sino a todas las personas que buscan inspiración para cumplir sus metas.

“No es un libro para golfistas, es un libro para que todo el mundo entienda qué tan importante es escuchar tu voz interior y compartir tus sueños”, comentó.



Así mismo habló sobre su labor actual al frente de su fundación, enfocada en apoyar la educación de niños de escasos recursos.

“Cada uno puede encontrar su proyecto de vida; para mí fue ayudar a más niños y apoyar en el tema de educación”, señaló.

Como parte de las actividades, Lorena tuvo una charla dirigida por Jessica Fernández, la cual la activista definió como “una conversación muy amigable”.



Para finalizar, Ochoa animó al público a leer su obra.

“Es un libro que inspira mucho, está narrado de una manera sencilla y también lo disfrutan los niños”, dijo sonriente.

‘Soñar en grande’ es más que la historia y recuerdos de una de las deportistas más importantes de México; es un libro que busca marcar el camino de quienes lo lean.


