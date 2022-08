Loroña comprometido a pelear por el título

El refuerzo felino habló para Tv Azteca Noreste.

Terminó el entrenamiento en el Universitario, minutos después, el zaguero felino Vladimir Loroña arriba a la zona de vestidores, amable, sonriendo en todo momento, y da inicio a la charla hablando con seguridad y conocimiento de la institución a la que llegó, "No sé si sea una regla aquí, pero es lo que sentí desde que llegué, mis compañeros es lo primero que hablan, que este equipo se compromete siempre a pelear por el título", -Hace una pausa, vuelve a sonreír y prosigue,- "Es una de las motivaciones estando en el club, el querer ganar todo, estar arriba, es tal vez lo más difícil de estar en Tigres pero para mí se convierte en motivación extra".

El nacido en Caborca Sonora, revela sobre lo bien que se ha sentido en Tigres gracias al recibimiento de sus compañeros, "Muy bien, desde que llegué me han arropado muy bien mis compañeros, la ciudad me ha gustado mucho, la afición también me ha cobijado y me siento muy cómodo. En el vestidor son líderes y manejan muy bien que el jugador que va llegando se sienta cómodo, y les agradezco por eso".

Sobre el sistema de Miguel Herrera, aseguró puede adaptarse a lo que sea, aunque reveló como se siente más cómodo, "Me tengo que adaptar a lo que Miguel me pida, sea en línea de 5 o de 4 tengo que adaptarme lo más rápido posible; pero no tengo problema en jugar la línea que sea, aunque en la de 4 me siento más cómodo".

Ahora bien, Vladimir habla del porqué se decidió por firmar con Tigres, y su discurso es muy parecido al de cada nuevo elemento auriazul, pareciera que les dan un guion, pero al final son palabras que emanan de un manantial de éxitos del equipo de San Nicolás. "Desde que el club se fijó en mí no dudé, y sin pensarlo me vine a Tigres, porque es un equipo grande con muchos títulos en la década".

A PUMAS Y ALVES NO LOS DEFINE UN PARTIDO

Con respecto al compromiso que el sonorense tiene junto a su equipo este miércoles, dijo, "A un equipo no lo define un partido ni para bien ni para mal, Pumas sigue siendo ese equipo grande todavía, pero nosotros también tenemos mucha calidad y vamos a buscar esos tres puntos".

Y sobre el astro brasileño unamita, comentó, "Es una motivación enfrentar a un jugador como Dani Alves, todos los de mi edad y posición crecimos con él, debemos disfrutar tenerlo en México, aunque en cancha lo ves como otro jugador más y quieres ganar ese duelo".