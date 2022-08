Los 49ers quieren extender su popularidad en México

Los éxitos de la década de 1980 y principios de los 90 convirtieron a los 49ers de San Francisco en uno de los equipos más populares en México. Su presidente Al Guido quiere que ese apoyo se mantenga por muchos años más.

Guido dijo que el equipo invertirá agresivamente en los próximos cinco años para que surja la siguiente generación de fanáticos del equipo, que de acuerdo con datos de la oficina de la NFL en México es uno de los cuatro más populares, junto con los Patriots de Nueva Inglaterra, los Cowboys de Dallas y los Steelers de Pittsburgh.

"La realidad es que tenemos una base de aficionados por legado que se remonta a los ochenta, pero sabemos que te vuelves aficionado a los cinco o seis años y no te cambias, aunque quizá te pueda gustar el jugador de otro equipo", dijo Guido en una conferencia con reporteros mexicanos.

Una de las formas para captar nuevos seguidores son los partidos y los 49ers visitarán México el 22 de noviembre para enfrentarse a los Cardinals de Arizona en un encuentro de la temporada regular.

Pero los 49ers quieren ir más allá y tienen planeadas más actividades, que incluyen campamentos y la búsqueda de una forma de acercar a los jugadores con la afición local.

El martes se ofrecieron en preventa en México los boletos para el partido, y se agotaron tan sólo en unas horas. El regreso de la liga al país luego de una ausencia de dos años debido a la pandemia acentuó la ansiedad de los aficionados, pero el tener a los 49ers en la cartelera aumentó el interés.

"No diría que estoy sorprendido, sabemos lo popular que es el fútbol americano, yo creo que en la venta al público en general que es el jueves será igual y tendremos un estadio lleno", afirmó el dirigente.

Además del encuentro, Guido informó que se realizarán actividades durante los próximos cinco años como parte de un programa de la NFL para hacer que la liga crezca globalmente. En México, la liga concedió derechos para explotar el mercado a los 49ers, pero también a los Cardinals de Arizona, Cowboys, Broncos de Denver, Texans de Houston, Chiefs de Kansas City, Raiders de Las Vegas, Rams de Los Ángeles y Steelers.

El dirigente dijo que planean hacer actividades similares a las que realizan en el área de la Bahía en San Francisco para atraer a las siguientes generaciones de fanáticos en México, donde, a diferencia de Estados Unidos, el fútbol es el deporte número uno.

"No queremos que dejen su otra pelota, no, que la pateen, pero queremos que también lancen la nuestra y que tengan nuestro logo en el pecho. Queremos que les empiece a importar desde chicos para que no lo dejen".