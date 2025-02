Los Angeles Chargers jugarán en la Corinthians Arena en 2025

La NFL sigue expandiendo su presencia global y este miércoles anunció que Los Angeles Chargers serán uno de los equipos que jugarán en la Corinthians Arena de Sao Paulo, Brasil, en la Semana 1 de la temporada 2025.

Este será el segundo año consecutivo que el país sudamericano albergará un partido de temporada regular, consolidando a Brasil como un mercado clave para la liga.

El gerente general de NFL Brasil, Luis Martínez, expresó su entusiasmo por el regreso del fútbol americano a Sao Paulo tras el éxito del primer partido en 2024.

"Después de un primer partido exitoso y memorable en Brasil en 2024, estamos encantados de confirmar el regreso de la NFL a São Paulo con Los Angeles Chargers como el equipo designado en lo que será un increíble próximo capítulo en el mercado", declaró Martínez.

El año pasado, la NFL hizo historia con su primer partido de temporada regular en Sudamérica. En aquella ocasión, los Philadelphia Eagles vencieron 34-29 a los Green Bay Packers el 6 de septiembre de 2024.

Aunque el oponente de los Chargers aún no ha sido confirmado, la NFL aseguró que el anuncio se realizará cuando se publique el calendario oficial de la temporada 2025, lo cual se espera para la primavera.

Además del partido en Brasil, la liga ha confirmado otros seis encuentros internacionales para la temporada 2025.

La NFL continúa con su expansión a nivel mundial y ha programado varios partidos fuera de Estados Unidos para este año:

Además, la liga confirmó que en 2026 se jugará por primera vez un partido de temporada regular en Melbourne, Australia, con Los Angeles Rams ya confirmados como uno de los contendientes.

Touchdown Chargers, Touchdown, Corinthians. Bem-vindos à Arena! 🏈🇧🇷



Touchdown Chargers, Touchdown, Corinthians. Welcome to our Arena! 🏈🇧🇷 pic.twitter.com/ubrg4foW4N