Los Ball boys… ¡hacen ‘equipo’ con las tenistas!

Es cierto, las tenistas se ‘roban’ el show y los reflectores en la edición 17 del Abierto GNP Seguros que se celebra en el Club Sonoma de la Sultana del Norte, pero en las canchas existen unas personas especiales que hacen equipo con ellas y que son parte fundamental en los partidos: los Ball boys.

Los también conocidos como ‘recogepelotas’ son niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten en los encuentros del deporte blanco para recuperar y entregar pelotas a las jugadoras, acelerando así el juego y asegurando la fluidez del partido.

Su función principal en el tenis implica estar estratégicamente ubicados en la cancha para recoger rápidamente las pelotas que salen del juego, lanzarlas a otros recogepelotas o directamente a las jugadoras, lo que requiere disciplina, agilidad y concentración.

“Su labor es estar agilizando los partidos, que no se atrasen; juntan las bolas durante el evento, durante los juegos, para que las jugadoras puedan estar sacando más rápido y el juego sea más dinámico”, dijo a El Horizonte el profesor José Octavio Enriquez Carvajal, quien es el encargado de los Ball boys en el Abierto Monterrey 2025 de tenis femenil.

“Tiene que estar atentos y reaccionar lo más rápido que puedan, ya que existen 20 segundos entre saque y saque”, agregó.

Los Ball boys regiomontanos han tenido mucha actividad en los últimos días.

“Tenemos un mes entrenando, un mes antes de la prequaly (del Abierto Monterrey), trabajamos en la prequaly y ahorita en la qualy y en todo el torneo”, comentó Enriquez Carvajal.

¿Cualquier persona puede ser del equipo de Ball boys?, se le preguntó a José Octavio.

“Sobre todo si ya juegan tenis es más fácil; a los que no juegan tenis se les complica un poquito”, respondió.

Para la actual edición del Abierto Monterrey 2025 de tenis femenil, que mañana sábado llega a su fin, están en acción 52 Ball boys.





