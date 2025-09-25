Los Dodgers ganan su titulo divisional número 12 en 13 años

Los Angeles Dodgers conquistaron su título numero 12 de la División Oeste de la Liga Nacional en los últimos 13 años, consolidándose así como una dinastía en el béisbol moderno.

La victoria de este jueves 8-0 sobre los Arizona Diamondbacks no solo les aseguró un nuevo banderín divisional, sino que también sirvió como escenario para una despedida agridulce de uno de los grandes iconos del equipo: Clayton Kershaw.

Kershaw, quien ha sido parte fundamental en el éxito de los Dodgers durante más de una década, se mostró emocional al hablar sobre su inminente retiro.

“Esto es lo que voy a extrañar. Lanzar es genial, pero lo más especial es hacer esto con un grupo de chicos que trabajan por un objetivo común”, expresó el veterano lanzador, de 37 años.

Kershaw anunció que se retirará al final de la postemporada.

Con este nuevo título, Kershaw cerró con broche de oro una era repleta de logros, incluido su primer campeonato divisional como novato en 2008.

Ya en el terreno, la victoria estuvo marcada por Shohei Ohtani, quien con su imparable versatilidad sacudió su cuadragésimo cuarto jonrón de la temporada, llevándose la ovación del público con un batazo de dos carreras en la cuarta entrada.

Este home run no solo fue su número 54, sino que también lo llevó a alcanzar las 101 carreras impulsadas en la campaña, igualando su mejor marca personal en home runs.

Además, Freddie Freeman quien también se mostró imparable, añadió dos jonrones a la fiesta, demostrando que los Dodgers siguen afinando su maquinaria ofensiva de cara a la postemporada.

El poder ofensivo del equipo no se detuvo ahí, ya que Andy Pages también contribuyó con un cuadrangular consecutivo junto a Freeman en la segunda entrada, mientras que Mookie Betts aportó un sencillo de dos carreras que amplió la ventaja.

Con este triunfo, los Dodgers aseguran un lugar en la postemporada por sexto año consecutivo y ya han ganado cuatro títulos divisionales consecutivos, algo que habla del dominio absoluto que ejercen en la Liga Nacional en los últimos años.

