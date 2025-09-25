Cerrar X
AP_25269072426699_5d50a1337d
Deportes

Los Dodgers ganan su titulo divisional número 12 en 13 años

Los Dodgers ganaron su 12º título divisional en 13 años, en una victoria marcada por Ohtani y Freeman, quienes destacaron con jonrones en la victoria 8-0

  • 25
  • Septiembre
    2025

Los Angeles Dodgers conquistaron su título numero 12 de la División Oeste de la Liga Nacional en los últimos 13 años, consolidándose así como una dinastía en el béisbol moderno. 

La victoria de este jueves 8-0 sobre los Arizona Diamondbacks no solo les aseguró un nuevo banderín divisional, sino que también sirvió como escenario para una despedida agridulce de uno de los grandes iconos del equipo: Clayton Kershaw.

Kershaw, quien ha sido parte fundamental en el éxito de los Dodgers durante más de una década, se mostró emocional al hablar sobre su inminente retiro.

“Esto es lo que voy a extrañar. Lanzar es genial, pero lo más especial es hacer esto con un grupo de chicos que trabajan por un objetivo común”, expresó el veterano lanzador, de 37 años.

Kershaw anunció que se retirará al final de la postemporada.

Con este nuevo título, Kershaw cerró con broche de oro una era repleta de logros, incluido su primer campeonato divisional como novato en 2008.

Ya en el terreno, la victoria estuvo marcada por Shohei Ohtani, quien con su imparable versatilidad sacudió su cuadragésimo cuarto jonrón de la temporada, llevándose la ovación del público con un batazo de dos carreras en la cuarta entrada.

Este home run no solo fue su número 54, sino que también lo llevó a alcanzar las 101 carreras impulsadas en la campaña, igualando su mejor marca personal en home runs.

Además, Freddie Freeman quien también se mostró imparable, añadió dos jonrones a la fiesta, demostrando que los Dodgers siguen afinando su maquinaria ofensiva de cara a la postemporada. 

El poder ofensivo del equipo no se detuvo ahí, ya que Andy Pages también contribuyó con un cuadrangular consecutivo junto a Freeman en la segunda entrada, mientras que Mookie Betts aportó un sencillo de dos carreras que amplió la ventaja.

Con este triunfo, los Dodgers aseguran un lugar en la postemporada por sexto año consecutivo y ya han ganado cuatro títulos divisionales consecutivos, algo que habla del dominio absoluto que ejercen en la Liga Nacional en los últimos años.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_39_182c0885fd
NFL inicia gira por Europa; anuncian partido histórico en Madrid
deportes_shohei_ohtani_b8bad9e56c
Ohtani conecta su jonrón 48 y empata récord de los Dodgers
EH_FOTO_VERTICAL_3_2675dfe07d
Josh Ibarra regresa a Fuerza Regia para la nueva temporada
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_49_aaf78fe05d
Reestablecen servicio de CFE de manera progresiva tras apagón
EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T163934_181_2aeb5012c7
Tamaulipas capta US$151 millones por llegada de empresas europeas
EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T163350_046_a019c39521
Jiménez respalda regularización de alojamientos previo al Mundial
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
EH_UNA_FOTO_17_181991e658
Confirma Fiscalía que el piloto Ballesteros conducía avioneta
publicidad
×